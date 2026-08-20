Cảnh báo tình trạng lừa đảo tân sinh viên khi thuê trọ ở thành phố Huế

Sau khi các trường Đại học Huế công bố điểm chuẩn (ngày 9/8), nhu cầu sinh viên tìm phòng trọ tại Huế bắt đầu tăng cao.

Năm 2026, lượng sinh viên học tại Huế tăng cao, “cung không đủ cầu” khiến giá phòng trọ tăng chóng mặt. Cùng với đó, xuất hiện nhiều chiêu trò lừa đảo online, khiến học sinh, sinh viên và phụ huynh không khỏi hoang mang. Trước tình hình trên, các trường Đại học Huế đã kịp thời tư vấn, hỗ trợ tìm trọ và khuyến cáo sinh viên tránh bị lừa đảo trên không gian mạng.

Nhắm vào tâm lý tân sinh viên

Biết được tin trúng tuyển vào trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế), em Nguyễn Ngọc Thùy Linh (trú tại tỉnh Quảng Ngãi) đã đến Huế từ ngày 14/8 để đi tìm phòng trọ.

Tuy vậy qua nhiều ngày tìm trên mạng xã hội và đến trực tiếp tại Huế, em gặp không ít khó khăn. Thùy Linh chia sẻ mặc dù đã đến Huế sớm để tìm trọ, tuy nhiên các phòng trọ gần trường hết sớm.

Sau khi xem trên mạng xã hội thấy được một căn trọ ưng ý ở đường Hồ Đắc Di (thành phố Huế), em đã trao đổi với người đăng thông tin, muốn qua xem trọ nhưng họ lấy lý do là bận. Sau đó, người này thuyết phục em cọc tiền trước để giữ phòng trọ.

Tuy vậy, em đã dựa vào địa chỉ như thông tin đã đăng để tìm thì không có trọ nào như hình họ quảng cáo và kiểm tra kỹ em đã biết mình bị lừa đảo. Tuy chưa mất tiền nhưng em rất hoang mang, lo sợ.

Đội tư vấn hỗ trợ tìm trọ của Trường Đại học Sư phạm-Đại học Huế tích cực hướng dẫn tân sinh viên. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Tương tự bạn Thùy Linh, bạn Kim Chi (trú tại Huế) cũng đi tìm trọ cho người thân trên các trang mạng xã hội và cũng gặp phải lừa đảo.

Bạn Kim Chi cho hay kẻ lừa đảo dùng thủ đoạn bình luận vào các bài viết tìm trọ để dụ dỗ các con mồi. Đối tượng đưa ra hình ảnh phòng trọ sạch đẹp, đầy đủ tiện nghi và giá cả phải chăng. Tuy vậy khi trao đổi qua tin nhắn, thì kẻ lừa đảo không hẹn ngày xem trọ và cho địa chỉ rõ ràng.

Những người này liên tục tìm lý do để hối thúc chuyển tiền cọc. Nhiều bạn sinh viên do nôn nóng nên đã bị lừa tiền cọc. Điều này ảnh hưởng tâm lý rất lớn đối với các bạn tân sinh viên. Hy vọng cơ quan chức năng cần có biện pháp kịp thời để khuyến cáo và ngăn chặn tình trạng lừa đảo này.

Anh Lê Ngọc Anh Vũ, Bí thư Đoàn Trường Đại học Kinh tế (Đại học Huế) cho hay năm nay tình trạng lừa đảo liên quan đến tìm kiếm phòng trọ xuất hiện khá nhiều.

Đặc biệt thông qua mạng xã hội, các đối tượng thường lợi dụng thời điểm nhu cầu thuê trọ tăng cao và tâm lý của tân sinh viên, phụ huynh muốn tìm được phòng nhanh, chốt phòng sớm vì lo hết phòng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Một số đối tượng lập các trang, tài khoản giả, đăng hình ảnh phòng trọ đẹp với mức giá hấp dẫn hoặc sử dụng thông tin phòng trọ không đúng thực tế.

Sau khi sinh viên hoặc phụ huynh liên hệ, các đối tượng thường thúc giục chuyển tiền đặt cọc hoặc tiền giữ phòng với lý do đang có nhiều người hỏi thuê. Điều này khiến những người lần đầu tìm trọ tại Huế rất dễ mất cảnh giác.

Trước tình hình trên, trường Đại học Kinh tế khuyến cáo sinh viên và phụ huynh cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi quyết định thuê và đặc biệt không nên vội vàng chuyển tiền khi chưa xác minh được phòng trọ và người cho thuê.

Tốt nhất nên trực tiếp đến xem phòng, trao đổi với chủ trọ, kiểm tra địa chỉ, mức giá, các khoản chi phí và điều kiện thuê trước khi đặt cọc. Trường hợp chưa chắc chắn về thông tin, tân sinh viên và phụ huynh có thể liên hệ với đội hình hỗ trợ của trường để được tư vấn, xác minh và hỗ trợ thêm, hạn chế tối đa nguy cơ trở thành nạn nhân của các hình thức lừa đảo.

Ông Lê Văn Tường Vân, Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế cho hay nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và các hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra đối với tân sinh viên trong thời gian làm thủ tục nhập học, Đại học Huế vừa ra công văn đề nghị các trường đại học thành viên, Trường Du lịch, phân hiệu và các khoa thuộc Đại học Huế tăng cường tuyên truyền, cảnh báo đến tân sinh viên và phụ huynh về các thủ đoạn lừa đảo thường gặp đang xảy ra hiện nay.

Cụ thể, các đối tượng lừa đảo thực hiện các cách thức lừa đảo như giả danh cán bộ nhà trường, giảng viên hoặc nhân viên nhà trường gọi điện, nhắn tin yêu cầu sinh viên cung cấp thông tin cá nhân, số căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc chuyển tiền với lý do hoàn thiện hồ sơ, xác nhận nhập học, đóng học phí, nhận học bổng, hoàn trả học phí...; thông báo giả về học phí, lệ phí nhập học, gửi đường link hoặc mã QR yêu cầu sinh viên truy cập, đăng nhập tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân; giả danh đơn vị, tổ chức trao học bổng thông báo sinh viên được nhận học bổng, quà tặng hoặc hỗ trợ tài chính nhưng yêu cầu đóng phí, cung cấp thông tin tài khoản hoặc chuyển tiền trước để “xác nhận”; lừa đảo thông qua tuyển dụng, việc làm thêm, đưa ra lời mời hấp dẫn như “việc nhẹ, lương cao,” yêu cầu sinh viên đóng tiền đặt cọc, phí hồ sơ, phí đào tạo hoặc mua sản phẩm trước khi được nhận việc; lừa đảo về nhà trọ, ký túc xá, đăng thông tin phòng trọ không có thật hoặc yêu cầu chuyển tiền đặt cọc ngay khi chưa kiểm tra trực tiếp địa điểm, chủ nhà và các điều kiện thuê.

Tích cực hỗ trợ tân sinh viên tìm trọ

Đội tư vấn hỗ trợ tìm trọ của Trường Đại học Sư phạm-Đại học Huế tích cực hướng dẫn tân sinh viên. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Năm học 2026-2027, chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học Huế khoảng 17.500 sinh viên (tăng 2.500 sinh viên so với năm học 2025-2026). Chính vì vậy, nhu cầu tìm trọ của sinh viên đầu năm học tăng cao đột biến.

Để hỗ trợ sinh viên tìm trọ, tránh bị lừa đảo, các trường thành viên của Đại học Huế đã lập các đội sinh viên tình nguyện.

Anh Phan Minh Đức, Chủ tịch Hội sinh viên trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) cho hay, năm nay trường tuyển sinh khoảng 3.500 sinh viên (tăng 1.500 sinh viên so với năm học 2025-2026). Để sớm hỗ trợ cho các bạn sinh viên trong quá trình tìm trọ, trước đó đội tình nguyện của trường đã tìm kiếm, và lên danh sách 500 dãy trọ gần trường.

Từ ngày 8/8 đội tình nguyện bắt đầu hỗ trợ tư vấn, đến nay đội đã hỗ trợ cho hơn 1.000 trường hợp. Tuy vậy, những ngày gần đây phòng trọ rất khó tìm, giá trọ tăng cao (cụ thể giá dao động từ 3,5 triệu đến 6 triệu). Các bạn sinh viên tình nguyện phải tìm cách tư vấn tạm thời ghép các bạn sinh viên ở chung với nhau.

Tương tự, Đội hình hỗ trợ tân sinh viên của Trường Đại học Kinh tế (Đại học Huế) bắt đầu triển khai các hoạt động tư vấn tìm trọ từ đầu tháng 8/2026. Trong số đó, các thông tin về địa chỉ, mức giá, tình trạng phòng và thông tin liên hệ của chủ trọ được tổng hợp, cập nhật lên website nhập học của trường để sinh viên và phụ huynh có thể chủ động tham khảo.

Anh Lê Ngọc Anh Vũ, Bí thư Đoàn Trường Đại học Kinh tế chia sẻ năm nay số lượng sinh viên nhập học tại các trường đại học trên địa bàn khá đông, trong khi nhu cầu tìm kiếm phòng trọ tập trung vào cùng một thời điểm nên nguồn phòng phù hợp cũng trở nên khan hiếm hơn. Đặc biệt, những phòng có mức giá hợp lý, gần trường, thuận tiện đi lại thường được thuê khá nhanh.

Trong quá trình hỗ trợ, có trường hợp sinh viên phải đi khảo sát gần 10 địa điểm mới tìm được phòng phù hợp. Một số phòng khi đội hình hỗ trợ vừa cập nhật thông tin vẫn còn trống, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đã có người thuê. Vì vậy, đội hình phải thường xuyên liên hệ với các chủ trọ để cập nhật tình trạng phòng, đồng thời liên tục tìm kiếm thêm các địa chỉ mới để có nhiều phương án giới thiệu cho sinh viên.

Mục tiêu của đội hình không chỉ là giúp các bạn tìm được chỗ ở, mà còn cố gắng tư vấn để tân sinh viên lựa chọn được phòng phù hợp với khả năng tài chính, khoảng cách đến trường và điều kiện sinh hoạt, qua đó giúp các bạn yên tâm hơn trong những ngày đầu học tập tại Huế./.

Cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo trong mùa tựu trường Thời điểm các trường học công bố kết quả tuyển sinh, tiếp nhận thí sinh xác nhận nhập học và chuẩn bị năm học mới - cũng là giai đoạn các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động trên không gian mạng.

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