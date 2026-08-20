Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Sáng 20/8, tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng), Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 138 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2026).

Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sản kiên trung, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước khẳng định, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng là tấm gương sáng về lòng trung thành, đức hy sinh và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Những cống hiến to lớn của Bác Tôn là tài sản tinh thần quý báu; góp phần bồi đắp truyền thống yêu nước, đoàn kết của dân tộc.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, sau hơn một năm thực hiện chủ trương sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính, An Giang có nhiều lợi thế mới về quy mô, vị trí địa lý, tài nguyên và nguồn lực phát triển, hội tụ đầy đủ các yếu tố đồng bằng, đồi núi, biển đảo và biên giới.

Đặc biệt, An Giang đang tập trung chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tạo thêm cơ hội để tỉnh nâng cao vị thế, phát huy tiềm năng và mở rộng hợp tác trong khu vực, quốc tế.

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, noi theo tấm gương Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước kêu gọi cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, vượt qua khó khăn; đẩy mạnh học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, noi theo phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng vì nước, vì dân của Bác Tôn.

Đoàn công tác tỉnh An Giang dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Chủ tịch Tôn Đức Thắng sinh ngày 20/8/1888 tại Cù lao Ông Hổ, thuộc làng An Hòa, tổng Định Thành, tỉnh Long Xuyên (nay là xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang). Bác Tôn đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Chủ tịch Tôn Đức Thắng là người đầu tiên được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng cùng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác.

Trước đó, sáng cùng ngày (20/8), đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang cùng lãnh đạo các xã, phường, đặc khu trong tỉnh đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở phường Long Xuyên, tưởng nhớ người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo mẫu mực, người con ưu tú của quê hương An Giang./.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại đền thờ, tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sản kiên trung.