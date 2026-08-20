Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị mức án từ 12-13 năm tù

Sau 2 ngày xét hỏi, sáng 20/8, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ, nay là Bộ Nội vụ) Nguyễn Bá Hoan và 27 bị cáo khác liên quan trong vụ án "Nhận hối lộ," "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" chuyển sang phần tranh luận.

Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 28 bị cáo trong vụ án.

Mức án đề nghị cao nhất lên tới 16 năm tù

Trong đó, bị cáo Nguyễn Bá Hoan (sinh năm 1967, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 12-13 năm tù về tội "Nhận hối lộ" (theo quy định tại Điều 354 - Bộ luật Hình sự).

Về cùng tội danh “Nhận hối lộ,” đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Tòa tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Hà (sinh năm 1978, cựu Trưởng Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc) 3-4 năm tù; 7 bị cáo thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) gồm: Tống Hải Nam (sinh năm 1974, cựu Cục trưởng) từ 15-16 năm tù, Nguyễn Thành Hưng (sinh năm 1977, cán bộ Văn phòng) từ 7-8 năm tù, Nguyễn Gia Liêm (sinh năm 1963, cựu Phó Cục trưởng) 3-4 năm tù, Phan Thị Thu Trang (sinh năm 1982, cán bộ Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo) 4-5 năm tù, Phạm Viết Hương (sinh năm 1971, cựu Phó Cục trưởng) và Đỗ Vân Hương (sinh năm 1980, quyền Trưởng phòng Pháp chế) cùng bị đề nghị mức án từ 30 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Tạ Thị Thanh Thúy (sinh năm 1978, cựu Phó Trưởng phòng Thị trường châu Á, châu Phi) 24 - 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Bị cáo Nguyễn Lâm Sơn (sinh năm 1982, Giám đốc Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Thành Đô) bị đề nghị từ 5-6 năm tù về tội "Môi giới hối lộ" theo quy định tại Điều 365 - Bộ luật Hình sự.

Đối với nhóm bị cáo thuộc Công ty Hoàng Long, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án đối với các bị cáo gồm: Nghiêm Quốc Hưng (sinh năm 1970, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long) 5-6 năm tù; Phạm Thị Hạnh (sinh năm 1973, Phụ trách bộ phận kế toán) 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Đình Thám (sinh năm 1974, Tổng Giám đốc Công ty cung ứng nguồn nhân lực JHL, Phó Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long) 36-42 tháng tù; 3 nhân viên kế toán là Đặng Thị Phương (sinh năm 1982) 30-36 tháng tù, Trần Hồng Hạnh (sinh năm 1983) và Nguyễn Thị Cẩm Anh (sinh năm 1984) cùng bị đề nghị từ 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Phạm Đức Vượng (sinh năm 1954, Trưởng phòng Nhật Bản 3) và Nguyễn Thị Duyên (sinh năm 1986, Thủ quỹ) cùng bị đề nghị từ 18-24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Lê Thị Hà (sinh năm 1991, Trưởng phòng Nhật Bản 5), Nguyễn Văn Chính (sinh năm 1984, Trưởng phòng Nhật Bản 6), Phạm Ngọc Bỉnh (sinh năm 1988, Trưởng phòng Nhật Bản 1) và Nguyễn Thị Thanh Tuyền (sinh năm 1985, Trưởng phòng Đối ngoại Đài Loan (Trung Quốc) cùng bị đề nghị từ 15-18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Hoàng Thị Hưởng (sinh năm 1973, Trưởng phòng Đối ngoại Nhật Bản 2) 24-30 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 221- Bộ luật Hình sự.

Cùng tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị Tòa tuyên phạt các bị cáo: Nghiêm Văn Định (sinh năm 1978, Giám đốc Công ty Incoop 3) từ 30-36 tháng tù và 4 bị cáo thuộc Công ty Sona gồm Nguyễn Đức Nam (sinh năm 1979, Chủ tịch Hội đồng quản trị) 36-42 tháng tù, Nguyễn Thị Quỳnh Nga (sinh năm 1970, Tổng Giám đốc Công ty Sona) 30-36 tháng tù, Phương Trường Long (sinh năm 1976, Trưởng phòng Xuất khẩu Lao động 3) 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Nguyễn Thị Thanh Hằng (sinh năm 1972, Trưởng phòng Xuất khẩu Lao động 2) từ 18-24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Bị cáo Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cũ) tại phiên tòa ngày 18/8. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Bao che xây dựng và thực hiện Quy trình thẩm định trái pháp luật

Bản luận tội nêu rõ, từ năm 2021 đến năm tháng 5/2025, Nguyễn Bá Hoan được giao nhiệm vụ phụ trách Cục quản lý lao động ngoài nước biết và bỏ mặc "tình trạng" để Tống Hải Nam, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước chỉ đạo một số cán bộ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thẩm định hồ sơ để cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng buộc các doanh nghiệp phải đưa tiền từ 100-400 triệu đồng để được cấp Giấy phép cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, trong việc thẩm định hồ sơ, phê duyệt cấp Phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài, Nguyễn Bá Hoan đã đồng ý cho Tống Hải Nam chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy trình thẩm định trái pháp luật, tạo rào cản, để doanh nghiệp không thể tự cung cấp được tài liệu theo quy định tại Quy trình nên doanh nghiệp buộc phải đưa tiền theo định mức khoảng 500 USD/1 lao động để được tạo điều kiện và được cấp Phiếu trả lời. Qua đó, Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam và một số cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước đã nhận hối lộ tổng cộng hơn 30 tỷ đồng của các cá nhân thuộc 31 Công ty.

Đại diện Viện Kiểm sát nhấn mạnh, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Ngân sách nhà nước, làm mất lòng tin của nhân dân vào cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, tạo dư luận bức xúc trong nhân dân.

Đại diện Viện Kiểm sát đã căn cứ vào tính chất mức độ hành vi phạm tội, vai trò phạm tội của các bị cáo để đưa ra mức đề nghị hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của từng bị cáo.

Đối với bị cáo Nguyễn Bá Hoan, đại diện Viện Kiểm sát nhận định, với chức vụ Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, bị cáo Hoan đã nhận hối lộ để ký 14 giấy phép; đồng ý cho xây dựng, thực hiện quy trình, thẩm định hồ sơ cung ứng lao động diện Visa E7 trái quy định của pháp luật, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền "chi phí" và tiền biếu vào các dịp lễ, tết.

Trong thời gian từ năm 2020 đến 2025, bị cáo Hoan đã nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền 16,3 tỷ đồng. Hành vi của Nguyễn Bá Hoan đã phạm vào tội "Nhận hối lộ."

Mặt khác, trong vụ án này, bị cáo Hoan là người đứng đầu trong công tác quản lý nhà nước về người lao động ngoài nước, số tiền nhận hối lộ rất lớn nên Viện Kiểm sát xác định cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo để răn đe, giáo dục.

Tuy nhiên, xét quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Hoan đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã nộp lại hơn 15 tỷ đồng, cùng với hơn 5 tỷ đồng thu giữ khi khám xét để khắc phục hậu quả; quá trình điều tra vụ án, bị cáo đã tích cực hợp tác; có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác... nên đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng các tình tiết để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo Hoan.

Sau khi đại diện Viện Kiểm sát trình bày bản luận tội và đề nghị mức án, các bị cáo, luật sư bào chữa đã tham gia tranh luận, đưa ra nhiều luận điểm, luận cứ nhằm giảm mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của các bị cáo./.

Vụ cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan: “Dây chuyền” móc nối đưa và nhận hối lộ Trong số 28 bị cáo, bị cáo Sơn là người duy nhất bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ” với số tiền bị cáo buộc đã nhận tổng cộng hơn 11 tỷ đồng từ 13 hồ sơ của các doanh nghiệp với 14 giấy phép.