Lào Cai bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người”

Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) đã chủ trì, phối hợp với Công an xã Minh Lương và tổ công tác Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ Bùi Văn Nhượng (sinh năm 1985, trú xã Ngọc Trạo, tỉnh Thanh Hóa) - đối tượng truy nã về tội “Giết người.”

Cụ thể, khoảng 16 giờ ngày 19/8, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp với Công an xã Minh Lương và Tổ công tác Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức xác minh, truy bắt đối tượng Bùi Văn Nhượng. Nhượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thanh Hóa) ra quyết định truy nã ngày 22/7/2026 về tội “Giết người.”

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định, triển khai phương án truy bắt và khống chế thành công đối tượng. Quá trình truy bắt được thực hiện khẩn trương, chính xác, bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và người dân.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo qui định, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã bàn giao Bùi Văn Nhượng cho Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt, sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an các đơn vị, địa phương trong công tác truy bắt đối tượng phạm pháp; góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Lào Cai) khuyến cáo, người dân khi phát hiện đối tượng truy nã hoặc người có đặc điểm nghi vấn cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an gần nhất; không tự ý tiếp cận, truy bắt để tránh nguy hiểm.

Mọi thông tin do người dân cung cấp sẽ được lực lượng Công an tiếp nhận, xác minh và xử lý theo qui định./.

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