Mưa lớn dồn dập, nhiều khu vực miền núi Nghệ An bị chia cắt

Từ ngày 18 đến 20/8, địa bàn tỉnh Nghệ An xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gây ngập úng, chia cắt, sạt lở tại nhiều địa phương.

Đặc biệt, tại nhiều sông, suối lớn, lượng nước từ thượng nguồn đổ về nhanh khiến mực nước dâng cao, dòng chảy mạnh gây ngập nhiều tuyến đường và ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

Trước diễn biến phức tạp, các địa phương đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó, cảnh báo người dân hạn chế đi lại tại khu vực nguy hiểm và theo dõi sát tình hình mưa lũ.

Nhiều tuyến đường bị sạt lở, chia cắt

Tại khu vực miền núi, do mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về khiến một số tuyến đường, cầu và tràn nối các bản làng, khu dân cư bị ảnh hưởng.

Tại xã Thành Bình Thọ, Nghệ An mưa lớn khiến đoạn đường tránh đang thi công cầu Khe Trằng, khu vực Thọ Sơn (cũ) bị đứt, trôi. Trước nguy cơ mất an toàn, lực lượng chức năng đã tiến hành rào chắn, cấm người và phương tiện qua lại khu vực này.

Ông Nguyễn Đình Diện, Trưởng Phòng Kinh tế xã Thành Bình Thọ cho biết, địa phương đã thông báo để người dân tuyệt đối không đi qua khu vực cầu Khe Trằng nhằm bảo đảm an toàn. Người dân khi lưu thông có thể lựa chọn tuyến đường tránh qua khu vực Bình Sơn cũ.

Ngoài ra, chính quyền địa phương đang tiếp tục theo dõi tình hình diễn biến thời tiết, thiên tai; đồng thời yêu cầu các thôn, bản tăng cường thông tin để người dân nắm được tình hình, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, tránh những khu vực đã được cảnh báo.

Tại xã Tam Thái, sáng ngày 20/8, do ảnh hưởng của mưa lớn, nước sông, suối trên địa bàn dâng cao gây ngập một số tuyến đường khiến 7 bản gồm các bản Khổi, Xóng Con, Xốp Nặm, Phồng, Văng Môn, Huồi Sơn và Phá Lỏm với hơn 3.000 dân của địa phương này tạm thời bị cắt.

Ông Lô Dương Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Thái, Nghệ An cho biết, một số đoạn trên tuyến đường 541B, cầu tràn vào bản Xốp Nặm, bản Xỏng Con, bản Khổi bị ngập, gây chia cắt tạm thời 7 bản vùng sâu, vùng xa.

Ngoài ra, một số đoạn quốc lộ 7 qua địa bàn xã Tam Thái cũng bị nước tràn lên mặt đường. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế qua lại những điểm ngập sâu, nước chảy xiết để bảo đảm an toàn.

Nước ngập sâu ngang đầu gối, người dân phải lội bộ. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Tại xã Mường Típ, Nghệ An, vào khoảng 7 giờ ngày 20/8, tuyến đường 543D đoạn qua bản Xốp Típ (xã Mường Típ), một lượng lớn đất đá từ trên núi cao sạt lở, lăn xuống chắn ngang đường tại Km71+300. Khi xảy ra sự cố, chính quyền xã điều động máy múc, phương tiện, nhân lực khẩn trương dọn dẹp để sớm thông tuyến.

Theo bà Vi Thị Quyên, Bí thư Đảng ủy xã Mường Típ, Nghệ An cho biết, trưa ngày 20/8, trên địa bàn vẫn đang có mưa to, trong khi trên tuyến tỉnh lộ 543D còn nhiều vị trí có nguy cơ đá lăn, sạt lở cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Địa phương đang tăng cường theo dõi tình hình, cảnh báo và hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh tại những khu vực có nguy cơ mất an toàn. Cấp ủy, chính quyền xã Mường Típ đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan sớm kiểm tra, khắc phục, sửa chữa tuyến đường 543D, nhất là những vị trí có nguy cơ cao, nhằm bảo đảm an toàn giao thông, an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Tại xã Mường Quàng, Nghệ An, mưa lớn cũng khiến nước dâng trên tuyến Quốc lộ 48D, gây ngập và chia cắt giao thông tại một số vị trí. Nước từ các khu vực xung quanh dồn về khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tại những đoạn đường thấp và khu vực có dòng nước chảy qua.

Tại xã Tam Quang, Nghệ An, mưa lớn khiến nước dâng tại nhiều khu vực; cây cối gãy đổ, ảnh hưởng đến giao thông. Bà Kha Thị Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Quang cho biết, một cây lớn tại khu vực rừng Săng Lẻ bị gãy đổ, chắn ngang đường. Sự cố khiến việc lưu thông qua khu vực này bị gián đoạn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, sáng 20/8, chính quyền xã Tam Quang đã cử cán bộ, huy động máy móc đến hiện trường cắt tỉa, di chuyển cây gãy đổ và dọn dẹp mặt đường.

Tại địa bàn xã Diễn Châu, Nghệ An, mưa lớn từ chiều 19 đến sáng 20/8 khiến khu vực Đồng tháng 5, xóm Hải Bích ngập nặng. Nước dâng nhanh, có thời điểm sâu gần 1m, khiến nhiều tuyến đường và nhà dân bị ngập, một số khu dân cư tạm thời bị chia cắt.

Do nằm ở vùng trũng thấp, nước từ các khu vực xung quanh dồn về khiến khả năng tiêu thoát quá tải. Nhiều đoạn đường bị ngập sâu, người dân phải lội qua dòng nước để di chuyển; xe máy, xe đạp và tài sản được đưa lên vị trí cao để tránh ngâm nước. Nước cũng tràn vào sân, vườn, khu chăn nuôi và nhà ở, buộc nhiều hộ dân phải kê cao đồ đạc, chủ động bảo vệ tài sản.

Chủ động ứng phó nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngôi nhà cấp 4 tại Đồng tháng 5 (xóm Hải Bắc và Quyết Thành cũ, xã Diễn Châu) bị ngập sâu, biến khu vườn quanh nhà thành ao. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, từ 19 giờ ngày 19/8 đến 7 giờ ngày 20/8, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa lớn, lượng mưa phổ biến ở mức cao. Một số nơi ghi nhận lượng mưa trên 100 mm; trong đó trạm Khí tượng Quỳnh Lưu 209 mm, Khí tượng Vinh 167 mm, Khí tượng Quỳ Hợp 150 mm và Đô Lương 124 mm.

Trước diễn biến mưa lớn và nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Công điện số 18/CĐ-UBND về việc chủ động ứng phó với tình hình thiên tai.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh-Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi sát diễn biến thời tiết, thiên tai; chủ động triển khai các phương án phòng, chống và khắc phục hậu quả, không để bị động, bất ngờ trước các tình huống phát sinh.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các biện pháp ứng phó; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu chậm trễ, lơ là, chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo dẫn đến thiệt hại về tính mạng của người dân.

Các địa phương được yêu cầu khẩn trương rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt; chủ động xây dựng và triển khai phương án sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm khi có tình huống xảy ra, đặt yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An tiếp tục theo dõi, dự báo, cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin về diễn biến, tác động của mưa lũ để các cơ quan chức năng và người dân chủ động ứng phó.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi sát diễn biến thời tiết, thiên tai; kịp thời thông tin tình hình mưa lũ đến các cơ quan chức năng và người dân.

Các sở, ngành liên quan chủ động triển khai phương án bảo đảm an toàn đối với người, phương tiện, trang thiết bị và cơ sở vật chất thuộc phạm vi quản lý; đặc biệt lưu ý an toàn đê điều, hồ đập, chống ngập úng, hệ thống điện, viễn thông, cơ sở giáo dục, y tế, các công trình giao thông, thủy lợi đang thi công dở dang.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương duy trì lực lượng, phương tiện, vật tư và các điều kiện cần thiết theo phương châm “4 tại chỗ,” sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra./.

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