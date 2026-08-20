Pháp ghi nhận số ngày nắng nóng kỷ lục trong năm 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, dữ liệu của Cơ quan Khí tượng Pháp (Meteo-France) cho thấy nước này đã trải qua số ngày nắng nóng kỷ lục kéo dài 52 ngày kể từ giữa tháng Sáu, dù mùa Hè vẫn chưa kết thúc.

Con số này vượt xa kỷ lục 33 ngày nắng nóng trước đó được ghi nhận vào năm 2022 và 22 ngày trong mùa Hè năm 2003.

Pháp đã liên tiếp hứng chịu 3 đợt nắng nóng trong mùa Hè năm nay. Đợt đầu tiên kéo dài 14 ngày vào tháng Sáu, đợt thứ hai kéo dài 16 ngày vào tháng Bảy và đợt tiếp theo kéo dài 22 ngày bắt đầu từ cuối tháng Bảy nhưng vẫn chưa được tuyên bố kết thúc tính đến ngày 18/8.

Kể từ khi đợt nắng nóng đầu tiên bắt đầu vào ngày 17/6, Pháp chỉ có hai đợt hạ nhiệt ngắn, lần lượt kéo dài 3 ngày và 8 ngày. Theo đó, số ngày nắng nóng trong năm nay tại Pháp là nhiều nhất kể từ khi các dữ liệu bắt đầu được thu thập vào năm 1947.

Năm nay còn ghi nhận một kỷ lục khác khi ngày 24-25/6 trở thành những ngày nóng nhất từng được ghi nhận với chỉ số nhiệt quốc gia (mức trung bình nhiệt độ ngày và đêm trên 30 trạm quan trắc) đạt 30 độ C, vượt qua kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2003.

Trong khi đó, đợt nắng nóng bắt đầu từ cuối tháng 7 đã trở thành đợt nắng nóng dài thứ hai từng được ghi nhận. Với thời gian 22 ngày và vẫn đang tiếp diễn, đợt nắng nóng này chỉ kém kỷ lục 23 ngày được ghi nhận vào tháng 7/1983. Theo thống kê, hơn một nửa trong số 54 đợt nắng nóng mà Pháp trải qua kể từ năm 1947 đến nay xảy ra từ sau năm 2010.

Trong khi đó, Cơ quan Y tế công cộng quốc gia Pháp ngày 19/8 cho biết nước này đã ghi nhận thêm 1.243 ca tử vong do nắng nóng so với mức trung bình trong giai đoạn từ ngày 2-22/7, nâng tổng số ca tử vong do nhiệt độ cao từ đầu năm đến nay lên 7.300 ca.

Không riêng tại Pháp, khu vực Tây Âu cũng trải qua giai đoạn đầu mùa Hè nóng nhất trong lịch sử, với các đợt nắng nóng liên tiếp trong tháng Sáu và tháng Bảy gây hạn hán trên diện rộng và các đợt cháy rừng tàn khốc do tình trạng ấm lên toàn cầu.

Tại Bỉ, trong đêm 18/8, lực lượng chữa cháy tiếp tục nỗ lực ngăn chặn vụ cháy rừng lớn nhất ở nước này trong một thế kỷ qua, trong đó nhiều đám cháy bùng phát trở lại tại khu bảo tồn thiên nhiên High Fens.

Nhà chức trách cho biết đám cháy bùng phát từ cuối tuần trước đã được khống chế và không còn khả năng lan rộng sau khi đe dọa lan qua biên giới sang nước Đức láng giềng, nhưng diện tích bị ảnh hưởng là rất lớn. Ngọn lửa đã thiêu trụi khu vực rộng lớn có than bùn, rừng thông và các đường mòn du lịch sinh thái, lên tới 3.000ha.

Do điều kiện thời tiết không thuận lợi, các máy bay chữa cháy được điều động từ Na Uy, Đức, Thụy Điển và Hà Lan không thể tham gia công tác dập lửa. Các hoạt động chữa cháy tại hiện trường gặp nhiều khó khăn do địa hình đầm lầy và khó tiếp cận.

Nhà chức trách cảnh báo rằng ngay cả khi đã kiểm soát được các đám cháy, lực lượng chức năng vẫn sẽ mất nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng để ngăn ngọn lửa bùng phát trở lại ở những khu vực nhiều than bùn - nguồn nhiên liệu lý tưởng gây cháy khi gặp điều kiện thuận lợi./.

Khủng hoảng nắng nóng đẩy 34 tỉnh của Pháp vào mức nguy cơ cháy rừng cao Ngày 8/8, 34 tỉnh của Pháp được xếp mức nguy cơ cháy rừng cao, điều kiện thời tiết làm nguy cơ xảy ra và lan rộng cháy rừng tăng đáng kể so với mức thông thường.