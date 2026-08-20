Động đất Indonesia: Chuyển trọng tâm từ cứu trợ khẩn cấp sang phục hồi

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB) cho biết tính đến chiều tối ngày 19/8, số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,7 tại tỉnh Đông Nusa Tenggara đã tăng lên 71 người và 414 người bị thương.

Hiện số người phải sơ tán tiếp tục tăng mạnh. Theo BNPB, có tới gần 60.000 người đang phải trú tại các khu sơ tán, trong đó huyện Manggarai có số người sơ tán lớn nhất, với 20.333 người.

Bên cạnh cứu trợ khẩn cấp những hàng hóa thiết yếu, Chính phủ Indonesia đã bắt đầu chuẩn bị các giải pháp hỗ trợ người dân sửa chữa và xây dựng lại nhà ở.

Ngày 19/8, người đứng đầu BNPB, Trung tướng Suharyanto, khi đến thăm người dân tại làng Peozaka Ramba, huyện Ende, tỉnh tỉnh Đông Nusa Tenggara, cho biết nhà bị hư hại nhẹ sẽ được hỗ trợ 15 triệu rupiah (khoảng 882 USD), nhà hư hại vừa được hỗ trợ 30 triệu rupiah (khoảng 1.765 USD). Đối với nhà bị hư hại nặng, Chính phủ sẽ xây dựng nhà kiên cố thay thế.

Trong thời gian chờ xây dựng nhà mới, người dân có thể được hỗ trợ 600.000 rupiah/tháng (khoảng 35 USD) hoặc bố trí vào các nhà ở tạm do Chính phủ xây dựng.

Tại các khu vực bị ảnh hưởng, công tác cứu trợ tiếp tục được triển khai trên quy mô lớn với tổng cộng gần 400 tấn hàng cứu trợ đã được vận chuyển tới tỉnh Đông Nusa Tenggara bằng đường hàng không và đường biển kể từ ngày 15/8.

Từ các đầu mối hậu cần, hàng viện trợ tiếp tục được vận chuyển bằng đường bộ tới các khu sơ tán, tùy theo điều kiện địa hình và khả năng tiếp cận.

Đường biển cũng được tăng cường nhằm đưa hàng cứu trợ tới các khu vực khó tiếp cận.

Ngày 18/8, tàu hải quân KRI Bung Hatta rời Labuan Bajo tới cảng Reok, huyện Manggarai, mang theo nhu yếu phẩm, lều gia đình, lều sơ tán cùng hàng hóa hỗ trợ từ nhiều tổ chức, cộng đồng.

Chính quyền địa phương và BNPB đang tập trung bảo đảm thực phẩm, nước sạch, nơi ở, chăn màn, chăm sóc y tế, vệ sinh và các nhu cầu đặc thù của trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người khuyết tật.

Do người dân phân tán tại nhiều điểm, kể cả các khu sơ tán tự phát, công tác thống kê và phân phối hàng cứu trợ được tiến hành theo từng khu vực. Quân đội, cảnh sát cùng các lực lượng chức năng tiếp tục được huy động để vận chuyển hàng hóa, hỗ trợ y tế và tiếp cận những địa bàn bị chia cắt. Máy bay và tàu quân sự được sử dụng cho hoạt động vận chuyển đường không và đường biển.

BNPB khẳng định công tác ứng phó sẽ tiếp tục được duy trì theo diễn biến và nhu cầu thực tế, đồng thời chuyển dần từ cứu trợ khẩn cấp sang phục hồi, trong đó ưu tiên bảo đảm nơi ở an toàn và ổn định cuộc sống cho người dân vùng động đất./.

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