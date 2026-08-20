Động đất tại Indonesia: Cụ bà 84 tuổi sống sót kỳ diệu sau 3 ngày bị vùi lấp

Một cụ bà 84 tuổi bị liệt đã được gia đình tìm thấy còn sống sau 3 ngày bị vùi dưới đống đổ nát sau trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra ngoài khơi đảo Flores, Indonesia.

Câu chuyện kỳ diệu này diễn ra trong bối cảnh số người thiệt mạng do động đất đã tăng lên 73 người, hơn 900 người bị thương và gần 60.000 người phải sơ tán.

Cụ Paulina Pobi sống trên một hòn đảo nhỏ phía Bắc Flores. Ngôi nhà bằng tre của cụ bị sập trong trận động đất, khiến cụ bị mắc kẹt dưới những bức tường đổ.

Gia đình ban đầu tưởng cụ đã được đưa đến nơi sơ tán, nhưng ngày 18/8 quay lại tìm kiếm và phát hiện cụ vẫn còn sống. Do bị liệt không thể di chuyển, cụ đã nằm dưới đống đổ nát suốt nhiều ngày.

Theo quan chức địa phương Rudolfus Riba, cụ không bị thương nhưng khá yếu do không được ăn uống trong nhiều ngày.

Trận động đất xảy ra ngày 15/8 đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên đảo Flores.

Theo Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB), hơn 11.900 nhà dân và trên 1.100 công trình công cộng, gồm trường học, cơ sở y tế, trụ sở chính quyền và nơi thờ tự, bị hư hại. Gần 60.000 người hiện vẫn phải sống tại các khu sơ tán, lều trại hoặc nơi trú tạm.

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) cho biết đã ghi nhận hơn 3.000 dư chấn, trong đó ít nhất 86 trận có thể cảm nhận được. Dư chấn liên tục khiến nhiều người chưa dám trở về những ngôi nhà bị hư hại và tiếp tục ngủ ngoài trời.

Công tác cứu trợ đang được đẩy mạnh. Khoảng 398 tấn hàng cứu trợ, gồm thực phẩm, nước uống, lều và các nhu yếu phẩm, đã được chuyển tới những khu vực bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đường sá hư hại và địa hình miền núi gây nhiều khó khăn cho việc tiếp cận các khu vực xa xôi. Trong khi đó, một số cửa hàng, trạm xăng và dịch vụ thiết yếu trên Flores đã bắt đầu hoạt động trở lại./.

Động đất tại Indonesia: Đẩy mạnh cứu trợ giữa hàng nghìn dư chấn Ngày 19/8, các cơ quan chức năng Indonesia tiếp tục đẩy nhanh công tác cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi động đất tại đảo Flores, tỉnh Đông Nusa Tenggara.