Động đất tại Indonesia: Đẩy mạnh cứu trợ giữa hàng nghìn dư chấn

Indonesia tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại nhiều địa phương.

Ngày 19/8, các cơ quan chức năng quốc gia Đông Nam Á này tiếp tục đẩy nhanh công tác cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi động đất tại đảo Flores, tỉnh Đông Nusa Tenggara.

Trong khi đó, tại tỉnh Đông Java, lực lượng chức năng đã hoàn tất 13 ngày chữa cháy rừng và đất tại khu vực núi Bromo, tạo điều kiện nối lại hoạt động du lịch tại đây.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia thông báo đã vận chuyển tổng cộng 253 tấn hàng cứu trợ tới tỉnh Đông Nusa Tenggara, trong bối cảnh khu vực này tiếp tục ghi nhận hàng nghìn dư chấn sau trận động đất có độ lớn 7,7 tại Flores.

Thư ký Nội các Indonesia Teddy Indra Wijaya cho biết Tổng thống Prabowo Subianto đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy nhanh vận chuyển và phân phối hàng cứu trợ tới người dân bị ảnh hưởng.

Hàng cứu trợ gồm thực phẩm, nước uống, lều bạt, vật tư y tế và các nhu yếu phẩm khác.

Chính phủ thiết lập 2 trung tâm phân phối chính tại Labuan Bajo và Maumere.

Hoạt động vận chuyển được triển khai đồng thời bằng đường hàng không, đường biển và đường bộ. Lực lượng chức năng sử dụng trực thăng, máy bay Cassa và các máy bay cỡ nhỏ để tiếp cận những địa bàn khó khăn.

Ba tàu chiến của Hải quân Indonesia đã có mặt tại khu vực bị ảnh hưởng và một tàu bệnh viện đang trên đường cập bến.

Cơ quan Tìm kiếm Cứu nạn quốc gia Indonesia (Basarnas) hôm 18/8 cho biết tổng số nạn nhân được thống kê đã tăng lên 202 người, trong đó 70 người thiệt mạng và 132 người bị thương. Các lực lượng cứu hộ tiếp tục rà soát những khu vực bị ảnh hưởng.

Trong một diễn biến khác liên quan, Cơ quan Khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia (BMKG) ngày 19/8 cho biết đã ghi nhận 2.768 dư chấn tính đến 6h sáng cùng ngày, trong đó trận mạnh nhất có độ lớn 6,2 và yếu nhất 1,1.

Người đứng đầu Trạm Địa vật lý BMKG tại Kupang Arief Tyasmata cho biết hoạt động địa chấn vẫn biến động và chưa xuất hiện xu hướng suy giảm rõ rệt.

BMKG ước tính hoạt động dư chấn có thể cần thêm khoảng 2-3 tuần để dần ổn định.

BMKG kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, theo dõi thông tin chính thức và tránh lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng có thể gây hoang mang.

Liên quan đến công tác khắc phục hậu quả thiên tai, các lực lượng chức năng của Indonesia đã hoàn tất chiến dịch chữa cháy rừng và đất kéo dài 13 ngày, chuẩn bị nối lại hoạt động du lịch tại khu vực núi Bromo, tỉnh Đông Java.

Văn phòng Vườn quốc gia Bromo Tengger Semeru ngày 19/8 cho biết hoạt động du lịch tại khu vực núi Bromo sẽ được nối lại từ ngày 20/8, sau khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Quyết định được đưa ra trên cơ sở theo dõi và đánh giá tình hình, trong đó ưu tiên bảo đảm an toàn cho du khách và nhân viên. Vé tham quan trực tuyến đã được mở bán trở lại từ ngày 19/8 thông qua trang web chính thức của vườn quốc gia, với số lượng du khách được giới hạn để bảo đảm an toàn.

Văn phòng Vườn quốc gia nói trên yêu cầu du khách tuân thủ hướng dẫn của nhân viên và không thực hiện các hoạt động có nguy cơ gây cháy, như đốt lửa trại, vứt đầu thuốc lá hoặc các vật liệu dễ cháy.

Văn phòng cũng đề nghị du khách lập tức thông báo cho nhân viên nếu phát hiện khói hoặc các dấu hiệu cháy khác để kịp thời ngăn ngừa nguy cơ hỏa hoạn tái diễn./.

Indonesia kích hoạt 9 trung tâm y tế khẩn cấp sau động đất ở Flores Sau trận động đất 7,7 độ ngày 15/8, Indonesia tạm đóng 3 điểm du lịch ở Flores, ghi nhận gần 19.300 nhà bị ảnh hưởng, kích hoạt 9 trung tâm y tế khẩn cấp và tiếp tục ứng phó hơn 2.100 dư chấn.