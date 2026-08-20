Môi trường

Động đất độ lớn 5,3 làm rung chuyển quần đảo Kuril

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ) thông báo một trận động đất có độ lớn 5,3 đã làm rung chuyển quần đảo Kuril vào lúc 18h07 theo giờ GMT ngày 19/8 (tức 1h07 ngày 20/8 theo giờ Hà Nội).

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin từ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ) thông báo một trận động đất có độ lớn 5,3 đã làm rung chuyển quần đảo Kuril vào lúc 18h07 theo giờ GMT ngày 19/8 (tức 1h07 ngày 20/8 theo giờ Hà Nội).

Trận động đất có độ sâu chấn tiêu 10km, ban đầu được xác định ở vị trí 49,73 độ vĩ Bắc và 155,66 độ kinh Đông./.

(Vietnam+)
#động đất #tâm chấn
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