Động đất độ lớn 5,3 làm rung chuyển quần đảo Kuril

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin từ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ) thông báo một trận động đất có độ lớn 5,3 đã làm rung chuyển quần đảo Kuril vào lúc 18h07 theo giờ GMT ngày 19/8 (tức 1h07 ngày 20/8 theo giờ Hà Nội).

Trận động đất có độ sâu chấn tiêu 10km, ban đầu được xác định ở vị trí 49,73 độ vĩ Bắc và 155,66 độ kinh Đông./.

Hơn 300 người thiệt mạng trong trận động đất ở Colombia Trận động đất có độ lớn 7,4 tại Colombia đã cướp đi sinh mạng của hơn 300 người và gây thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng, buộc chính quyền khẩn cấp đẩy mạnh công tác cứu hộ và kế hoạch tái thiết.