Biến nước thải thành nguyên liệu cho nhiên liệu tên lửa và pin xe điện

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Synthesis (Anh) ngày 18/8, các nhà khoa học tại Australia đã phát triển phương pháp điện hóa để chuyển đổi urea thành hydrazine, một hóa chất được sử dụng trong dược phẩm, nhiên liệu tên lửa, cũng như các hệ thống năng lượng mới nổi và pin xe điện.



Đại học Adelaide tại Australia cho biết phương pháp này sử dụng điện và natri clorua để chuyển đổi urea thành hydrazine, qua đó mang đến một giải pháp thay thế tiềm năng cho các phương pháp sản xuất truyền thống dựa vào hóa chất độc hại và tiêu thụ lượng lớn năng lượng, gây tốn kém và những thách thức về môi trường.



Theo chuyên gia Wang Pengtang thuộc Đại học Adelaide, tác giả chính của nghiên cứu, phương pháp này có thể giúp tạo ra quy trình sản xuất hydrazine thân thiện với môi trường hơn, tiết kiệm hơn và là nguồn nhiên liệu tiềm năng cho pin nhiên liệu và các sứ mệnh không gian kéo dài.

Các nhà nghiên cứu đã đạt được sản lượng hydrazine cao và chứng minh được hiệu quả của phương pháp này đối với nhiều nguồn urea khác nhau, như urea tinh khiết, nước thải giàu urea và nước tiểu của con người.



Mặc dù vậy, nhà nghiên cứu Wang cho rằng vẫn còn những thách thức về mặt kỹ thuật khi áp dụng trên thực tế và những trở ngại về chi phí. Theo chuyên gia này, trong tương lai, nghiên cứu sẽ tập trung vào việc giảm chi phí, đơn giản hóa quá trình tách sản phẩm và hoàn thiện kỹ thuật khi đưa vào thương mại hóa nhằm hướng tới ngành công nghiệp hóa chất bền vững./.

Phát triển thiết bị biến dầu ăn đã qua sử dụng thành dầu diesel sinh học Dầu ăn thải được cho phản ứng với một loại cồn và chất xúc tác trong điều kiện kiểm soát nhiệt độ, tạo ra các ester của axit béo - thành phần chính của dầu diesel sinh học - cùng với glycerol.

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