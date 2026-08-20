Rơi trực thăng tại Kenya, Giám đốc cơ quan tình báo Ecuador thiệt mạng

AFP đưa tin một vụ rơi máy bay trực thăng đã xảy ra ngày 19/8 tại Kenya, khiến toàn bộ 7 người trên máy bay thiệt mạng, trong đó có Giám đốc cơ quan tình báo Ecuador Michele Sensi-Contugi, vợ ông cùng 5 công dân Mỹ.

Một nguồn tin hàng không cho hay chiếc trực thăng chở theo nhiều khách du lịch đã gặp nạn tại hạt Samburu, phía Bắc thủ đô Nairobi.

Xác nhận vụ việc, Bộ trưởng Giao thông Ecuador Roberto Luque đã gửi lời chia buồn đến gia đình ông Michele trên mạng xã hội X.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận 5 công dân nước này đã thiệt mạng khi chiếc trực thăng chở họ đi ngắm cảnh bị rơi ở khu vực miền Trung Kenya.

Đại sứ quán Mỹ tại Kenya cho biết đang liên lạc với chính quyền địa phương và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, người thân của các nạn nhân./.

Rơi trực thăng quân sự tại Pakistan, hơn 20 người thiệt mạng Ngày 11/6, Tổng cộng 22 quân nhân đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng quân sự ở khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát, trực thăng gặp nạn là Mi-17 của lực lượng không quân nước này.