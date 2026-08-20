Sạt lở đất tại Cộng hòa Trung Phi: Hơn 100 người thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, nhiều nguồn tin địa phương xác nhận số người thiệt mạng trong vụ sạt lở đất tại mỏ vàng khai thác trái phép Zamboye ở Cộng hòa Trung Phi hôm 18/8 đã lên tới hơn 100 người.

Đây là vụ tai nạn mới nhất trong hàng loạt vụ sập, sạt lở đất tại các điểm khai thác khoáng sản ở quốc gia giàu tài nguyên này.

Vụ tai nạn này xảy ra vào khoảng 14h ngày 18/8 (giờ địa phương). Các quan chức địa phương cho biết lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục hoạt động nhằm tiếp cận những thợ mỏ được cho là còn mắc kẹt dưới lòng đất.

Hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một phần mặt đất tại khu mỏ lộ thiên rộng lớn, nơi hàng trăm thợ mỏ thủ công làm việc, bất ngờ sụt xuống, vùi lấp các nạn nhân. Ngoài số người thiệt mạng còn nhiều người khác bị thương. Một số cơ quan truyền thông địa phương cho biết 107 thi thể đã được đưa ra khỏi đống đất đá.

Ông Oriegene Dokna, một người dân sống gần hiện trường, cho biết thảm họa này đã gây chấn động cộng đồng địa phương. Một thợ mỏ may mắn sống sót đã mô tả vụ tai nạn là “thảm họa”, cho biết mặt đất đã sụp hoàn toàn và chôn vùi nhiều người. Nguyên nhân có thể là do nhiều đường hầm dưới lòng đất bị sập. Một cuộc điều tra tư pháp đã được tiến hành.

Theo tờ Diễn đàn Cameroon, ít nhất 4 nạn nhân của vụ sạt lở đất này là công dân Cameroon. Những người sống sót đã được đưa tới bệnh viện ở thị trấn Baboua. Thống đốc khu vực miền Đông Cameroon, ông Gregoire Mvongo cho hay chính quyền hai nước đang phối hợp để xử lý hậu quả vụ việc.

Vụ tai nạn đã làm dấy lên chỉ trích từ các chính trị gia đối lập ở cả Cộng hòa Trung Phi và Cameroon về điều kiện làm việc tại các mỏ khai thác thủ công. Ông Martin Ziguele, Chủ tịch Phong trào Giải phóng Nhân dân Trung Phi cho rằng chính phủ nước này phải chịu trách nhiệm trực tiếp về những thảm họa như vậy.

Tại Cameroon, nhà lãnh đạo phe đối lập Maurice Kamto cho rằng vụ việc cho thấy sự vô nhân đạo của những người làm giàu từ hoạt động khai thác khoáng sản trái phép khi những người dân nghèo phải làm việc tại các điểm khai thác không được quản lý và không có các biện pháp an toàn cần thiết.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh các vụ tai nạn tại các mỏ vàng thủ công diễn ra liên tiếp ở khu vực biên giới giữa Cộng hòa Trung Phi và Cameroon. Trước đó, hồi tháng 6 năm nay, vụ sập mỏ tại Be-Mbari cũng nằm trên biên giới Cộng hòa Trung Phi - Cameroon đã làm hàng chục người thiệt mạng.

Theo nhà nghiên cứu về tội phạm có tổ chức và bạo lực Aicha Pemboura, mặc dù hoạt động khai thác khoáng sản thủ công ở Cộng hòa Trung Phi được quản lý về mặt pháp lý, song nhiều thợ mỏ và thương nhân vẫn hoạt động không có giấy phép, khai thác tại các khu vực không được phép hoặc né tránh các kênh mua bán chính thức./.

Cộng hòa Trung Phi đối mặt với dịch bệnh nghiêm trọng Bộ trưởng Y tế và Dân số Cộng hòa Trung Phi, đã chính thức tuyên bố bùng phát dịch tả ở nước này sau khi có 24 trường hợp tử vong do căn bệnh này, với tỷ lệ tử vong khoảng 12,2%.

Mạnh Hùng