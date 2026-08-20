Điện Biên khẩn cấp di dời 13 hộ dân khỏi khu vực nguy cơ sạt lở ở Nà Tấu

Trước nguy cơ sạt lở đất do mưa lớn kéo dài, tối 19/8, xã Nà Tấu, tỉnh Điện Biên đã huy động lực lượng di dời khẩn cấp 13 hộ dân với 60 nhân khẩu tại bản Nà Cái ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Nà Tấu, qua kiểm tra thực tế, khu vực phía sau các hộ dân bản Nà Cái xuất hiện các vết nứt trên sườn đồi.

Phía trên khu dân cư là đồi cao, phía sau có khe nước lớn. Trong điều kiện tiếp tục có mưa, nguy cơ đất đá ngấm nước, sạt trượt xuống khu dân cư được đánh giá ở mức cao.

Ông Trần Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nà Tấu cho biết, khoảng 17 giờ ngày 19/8, lực lượng chức năng của xã đã kiểm tra khu vực bản Nà Cái và nhận thấy nguy cơ sạt lở có thể đe dọa trực tiếp đến khu dân cư.

Do đó, xã quyết định tổ chức di dời khẩn cấp người dân ngay trong đêm. Xã đã huy động cán bộ cùng công an, dân quân và các lực lượng tại chỗ đã hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, toàn bộ 13 hộ với 60 nhân khẩu đã được đưa đến nơi an toàn.

Trước mắt, các hộ dân được bố trí tạm thời tại nhà người thân và các hộ dân ở khu vực lân cận. Chính quyền địa phương ưu tiên di chuyển người dân, đồng thời hỗ trợ đưa các tài sản thiết yếu, phương tiện và vật nuôi có thể di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nà Tấu, trong ngày 20/8, địa phương tiếp tục khảo sát khu vực có nguy cơ sạt lở, đồng thời đề nghị tỉnh phối hợp kiểm tra, đánh giá cụ thể mức độ nguy hiểm để có phương án xử lý. Trường hợp cần thiết, xã sẽ tiếp tục tổ chức di dời người dân.

Chính quyền xã Nà Tấu cũng bố trí lực lượng theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra khu vực có nguy cơ sạt lở; tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuyệt đối không tự ý quay trở lại nơi đã được cảnh báo nguy hiểm khi chưa có thông báo bảo đảm an toàn.

Lực lượng chức năng xã Nà Tấu hỗ trợ đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm trong đêm. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, từ sáng 19 đến đêm 20/8, tỉnh Điện Biên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; lượng mưa phổ biến từ 30-100mm, có nơi trên 150mm.

Mưa lớn có thể làm đất bão hòa nước, gia tăng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập úng, ảnh hưởng đến giao thông, nhà cửa và các công trình hạ tầng. Đáng chú ý, điểm đo mưa tự động Nà Tấu đã ghi nhận lượng mưa 58mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa có cường suất lớn trên 70mm trong 3 giờ, kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh.

Trước diễn biến mưa lớn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành Công điện yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã, phường rà soát các khu vực trọng điểm có nguy cơ thiên tai; bố trí lực lượng trực, cảnh giới tại các vị trí xung yếu; chủ động cảnh báo người dân ở khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và tổ chức di dời khi có nguy cơ mất an toàn.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên yêu cầu các địa phương tuyệt đối không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm, tổ chức trực ban 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư và nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ”; kịp thời báo cáo khi xảy ra thiên tai./.

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