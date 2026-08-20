Dự báo ngày 21/8, áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới không thay đổi hướng di chuyển, cường độ. Dự báo ngày 21/8, có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo đó, hồi 13 giờ ngày 20/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5-10 km/h.

Đến 13 giờ ngày 21/8, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc-108,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành bão. di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5-10 km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, vịnh Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Sau đó đến 13 giờ ngày 22/8, bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc-107,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ và có khả năng suy yếu dần, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 3-5 km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển vịnh Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 3-5km, mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-4m; biển động.

Từ chiều tối 20/8, vùng biển vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2,5-3,5m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Trị tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực trên.

Theo đó, từ 14 giờ 30 phút đến 19 giờ 30 phút ngày 20/8, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như Thanh Hóa từ 5-10mm; Nghệ An từ 20-30mm có nơi trên 50mm; Hà Tĩnh từ 30-50mm có nơi trên 100m; Quảng Trị từ 10-20mm có nơi trên 40mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. (Ảnh: TTXVN phát)

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Hóa Quỳ; Công Chính, Mậu Lâm, Như Thanh, Như Xuân, Tân Thành, Thắng Lộc, Thanh Kỳ, Thanh Phong, Thanh Quân, Thượng Ninh, Trường Lâm, Xuân Bình, Xuân Thái, Yên Thọ (tỉnh Thanh Hóa).

Tại tỉnh Nghệ An là các xã, phường: Bích Hào, Bình Chuẩn, Cam Phục, Châu Khê, Con Cuông, Giai Xuân, Kim Bảng, Mậu Thạch, Minh Hợp, Mường Chọng, Mường Ham, Nga My, Nghĩa Hưng, Quỳ Hợp, Tam Hợp, Tam Quang, Tân Kỳ, Thành Bình Thọ, Tiên Đồng, Vạn An, Xuân Lâm; Anh Sơn, Anh Sơn Đông, Cát Ngạn, Châu Bình, Châu Hồng, Châu Lộc, Đại Đồng, Đông Hiếu, Hạnh Lâm, Hoa Quân, Hùng Chân, Môn Sơn, Mường Quàng, Mường Xén, Na Ngoi, Nghĩa Đàn, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hành, Nghĩa Khánh, Nhân Hòa, P. Tây Hiếu, Thái Hòa, Quỳ Châu, Sơn Lâm, Tam Đồng, Tam Thái, Tân An, Tân Phú, Thuần Trung, Tương Dương, Vĩnh Tường, Yên Hòa, Yên Na, Yên Xuân; Châu Tiến, Chiêu Lưu, Lượng Minh, Mường Lống, Quế Phong, Tiền Phong, Tri Lễ.

Đối với tỉnh Hà Tĩnh gồm các xã, phường: Cẩm Hưng, Can Lộc, Cổ Đạm, Đức Đồng, Đức Minh, Đức Quang, Đức Thọ, Hà Linh, Hồng Lộc, Hương Bình, Hương Đô, Hương Khê, Hương Phố, Hương Sơn, Hương Xuân, Kim Hoa, Kỳ Anh, Kỳ Khang, Kỳ Xuân, Mai Hoa, Mai Phụ, Nghi Xuân, Bắc Hồng Lĩnh, Hoành Sơn, Nam Hồng Lĩnh, Sơn Giang, Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Sơn Tiến, Thạch Khê, Thượng Đức, Trường Lưu, Tứ Mỹ, Tùng Lộc, Vũ Quang; Cẩm Duệ, Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Kỳ Văn, Hải Ninh, Phúc Trạch, Thạch Xuân; Kỳ Hoa, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Sông Trí, Vũng Áng.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có các xã, phường: Hướng Lập, Hướng Phùng, Phú Trạch; Dân Hóa, Đồng Lê, Kim Điền, Lao Bảo, Minh Hóa, Tân Thành, Tuyên Lâm, Tuyên Phú, Tuyên Sơn.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: cấp 1; Hà Tĩnh cấp 2.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 13 giờ ngày 19/8 đến 13 giờ ngày 20/8, khu vực các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Xuân Quỳ1 là 109,6mm (Thanh Hoá); Khe Lá 225,6mm, Khê Bố 204,8mm (Nghệ An); Đậu Liêu 470,4mm, Hồ Xuân Hoa 425,2mm (Hà Tĩnh); Hướng Việt 96,2mm (Quảng Trị);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh, giữ nguyên hướng đi và cường độ Đến 7 giờ ngày 20/8, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc-111,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của đảo Hải Nam (Trung Quốc) và có khả năng mạnh thêm, tốc độ khoảng 5-10 km/h.

​