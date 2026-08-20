Quảng Ngãi: Sạt lở chia cắt đường tránh đèo Văn Rơi

Ngày 20/8, mưa lớn kéo dài khiến đường tránh đèo Văn Rơi trên Tỉnh lộ 678B đoạn qua xã Kon Đào (Quảng Ngãi) bị sạt lở nhiều điểm. Khối lượng đất, đá sạt lở gần 2.000 mét khối, gây chia cắt toàn tuyến.

Mặc dù lực lượng chức năng đã huy động nhiều phương tiện và máy móc nhưng việc khắc phục hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Dưới gạt, trên sạt

Cụ thể, tại km 180+500 của đường tránh đèo Văn Rơi, trên đỉnh taluy dương có độ cao hơn 30 mét, đất, đá sạt lở xuống lòng đường, chia cắt hoàn toàn tuyến. Vị trí sạt lở dài gần 100 mét.

Ngay sau khi sạt lở, lực lượng chức năng đã huy động nhiều phương tiện và máy móc, tiếp cận hiện trường nhằm thông tuyến. Đầu giờ sáng nay, trong lúc đang san gạt tại km 180+500 thì bất ngờ, cả nghìn mét khối đất, đá từ trên đỉnh tràn xuống lòng đường.

“Khi anh em và phương tiện đang thi công san gạt dưới đường thì trên đỉnh đất đá tràn xuống với khối lượng lớn, rất may anh em kịp di chuyển ra khỏi vị trí nguy hiểm. Giờ tại km 180+500 việc khắc phục gặp nhiều khó khăn vì dưới gạt, trên sạt nên rất nguy hiểm,” ông Tạ Chí Hiếu, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quản lý sửa chữa và Xây dựng Đăk Bình chia sẻ với phóng viên TTXVN.

Vào lúc 12 giờ trưa, tại điểm sạt mưa kèm gió lốc mạnh ảnh hưởng nhiều tiến độ thông tuyến. Trên đỉnh taluy dương, do đất ngậm nước nhiều nên rất dễ sạt lở. Từ đỉnh taluy, nước vẫn còn chảy thành dòng, kéo theo bùn tràn xuống mặt đường. Cùng đó, nhiều tảng đá lớn, sau sạt lở, lộ thiên, rất nguy hiểm.

Lượng đất, đá tràn xuống cao hơn mặt đường khoảng 3 mét và kéo dài khoảng 20 mét nên tuyến đường hoàn toàn bị chia cắt.

Taluy dương vì sạt lở nặng nên từ đỉnh xuống mặt đường gần như thẳng đứng, trừ dưới chân đường nên việc san gạt dưới lòng đường thật sự rất nguy hiểm khi thời tiết vẫn tiếp tục mưa kéo dài.

Với các vị trí sạt lở nhỏ khác dọc tuyến, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xử lý để tạm thông tuyến ở những nơi này.

Theo ông Tạ Chí Hiếu, thời gian qua, đường tránh đèo Văn Rơi có taluy dương cao, quanh khu vực có mưa nhiều, kéo dài ngày nên rất dễ sạt lở. Tuyến đường thường xuyên bị sạt lở nặng. Giải pháp để ngăn sạt lở trên tuyến phải thi công bằng kết cấu bê tông cốt thép nên chi phí rất lớn.

Khuyến cáo không lưu thông

Vì tình trạng sạt lở trên tuyến vẫn còn tiếp diễn, đất đã ngậm no nước nên sạt lở rất dễ xảy ra vì vậy lực lượng chức năng khuyến cáo người và phương tiện khi lưu thông từ Đăk Tô, Kon Đào vào Tu Mơ Rông cần phải di chuyển theo Quốc lộ 40B, đây là tuyến đường cũ.

“Hiện tuyến đường Quốc lộ 40B đang thi công nâng cấp, dự kiến phải hơn 1 tháng nữa xong nên việc đi lại của người và phương tiện trên đường này cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đường tránh đèo Văn Rơi đang sạt lở nặng nên mọi người không được lưu thông theo tuyến đường này,” ông Tạ Chí Hiếu khuyến cáo.

Mặc dù trên tuyến đã bị sạt lở, gây chia cắt nhưng đầu lối vào đường tránh từ Quốc lộ 40B, không có một biển cảnh báo nào để cấm người và phương tiện lưu thông vào. Vì vậy, một số xe máy, vì không biết thông tin nên khi đến điểm sạt lở phải quay đầu chạy ra ngược đi theo đường Quốc lộ 40B.

Quốc lộ 40B được xem là “huyết mạch” để xã Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi) đi tỉnh Quảng Nam cũ. Trên tuyến có đèo Văn Rơi. Để con đường “huyết mạch” được thông, từ nguồn trái phiếu Chính phủ, tỉnh Kon Tum đã mở thêm tuyến đường tránh đèo Văn Rơi với chiều dài 18 km.

Tuy nhiên, sau khi đưa vào sử dụng, 10 năm qua, tuyến đường thường xuyên bị sạt lở.

Cùng đó, Quốc lộ 40B từ xã Tu Mơ Rông đi qua tỉnh Quảng Nam cũ (nay thành phố Đà Nẵng) nhỏ hẹp, nhiều khúc cua gấp, đường xuống cấp nhiều nên đến nay “huyết mạch” vẫn chưa thông./.

Điện Biên khẩn cấp di dời 13 hộ dân khỏi khu vực nguy cơ sạt lở ở Nà Tấu Lực lượng chức năng của xã đã kiểm tra khu vực bản Nà Cái và nhận thấy nguy cơ sạt lở có thể đe dọa trực tiếp đến khu dân cư. Do đó, xã quyết định tổ chức di dời khẩn cấp người dân ngay trong đêm.

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