Bộ Công Thương: Chủ động bảo vệ hồ đập, lưới điện, hàng hóa thiết yếu

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ đêm 17 đến hết ngày 21/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ phía bắc Quảng Trị trở ra có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Đợt mưa này diễn ra sau nhiều đợt mưa liên tiếp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối thượng nguồn; ngập lụt tại vùng trũng thấp, đô thị; lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực trung du, miền núi. Trên biển có thể xuất hiện lốc xoáy, mưa dông kèm gió giật mạnh.

Thực hiện Công điện số 56/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị trong ngành khẩn trương triển khai các nhiệm vụ phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo đó, Sở Công Thương địa phương kiểm tra công tác bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn, đặc biệt là các nhà máy thủy điện nhỏ về việc tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa; quan trắc khí tượng thủy văn; hệ thống thông tin liên lạc, cảnh báo xả lũ; nguồn điện dự phòng...

Chủ sở hữu công trình thủy điện, cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản phải rà soát phương án ứng phó thiên tai, phương án xử lý tình huống khẩn cấp và phương án bảo vệ đập; chuẩn bị lực lượng, vật tư, thiết bị để xử lý ngay các tình huống mất an toàn.

Đối với các công trình thủy điện, khai thác khoáng sản đang thi công tại khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, Sở Công Thương tham mưu Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo tạm dừng thi công, di dời người lao động, máy móc, vật tư, thiết bị đến nơi an toàn.

Các đơn vị trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lũ; tăng cường thông báo, cảnh báo cho người dân và các hoạt động trên sông, suối khu vực hạ lưu trước khi vận hành điều tiết, xả nước phát điện hoặc khi lưu lượng xả xuống hạ du tăng đột ngột.

Đối với thủy điện nhỏ, cần kiểm tra kỹ tuyến đường vào nhà máy, mái taluy, khu vực nhà điều hành, bãi vật liệu, hạ lưu đập và các vị trí có nguy cơ sạt lở; bảo đảm hệ thống cảnh báo bằng còi, loa, biển báo hoạt động liên tục. Khi phát hiện dấu hiệu mất an toàn công trình, chủ đập phải báo cáo ngay Sở Công Thương, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương để xử lý, không để xảy ra sự cố ảnh hưởng đến vùng hạ du.

Công nhân Công ty Điện lực Điện Biên nỗ lực khắc phục sự cố tại các xã ảnh hưởng mưa lũ. (Ảnh: TTXVN phát)

Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các đơn vị điện lực triển khai phương án ứng phó thiên tai; bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, nhất là đối với các phụ tải quan trọng; sẵn sàng khôi phục nhanh hệ thống điện khi xảy ra sự cố.

EVN rà soát các điểm có nguy cơ mất an toàn cao, khu vực cây cối trong và ngoài hành lang có thể ảnh hưởng đến công trình điện để phối hợp chặt tỉa, bảo đảm khoảng cách an toàn. Các đơn vị quản lý, vận hành thủy điện thuộc EVN phải kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc, cảnh báo xả lũ và phối hợp với cơ quan chức năng bảo đảm an toàn dân cư vùng hạ du, đặc biệt tại các hồ chứa trên hệ thống bậc thang thủy điện sông Đà.

Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia được yêu cầu lập phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia, huy động nguồn điện hợp lý để bảo đảm hệ thống vận hành an toàn, liên tục, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và sinh hoạt của người dân...

Về hàng hóa, Sở Công Thương các địa phương chỉ đạo doanh nghiệp cung ứng triển khai kế hoạch dự trữ hàng thiết yếu; rà soát khu vực có nguy cơ bị chia cắt để bảo đảm cung ứng lương thực, thực phẩm, nước uống cho người dân.

Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiên tai để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, nhất là đối với tôn, tấm lợp, vật liệu xây dựng và hàng hóa tiêu dùng thiết yếu.

Đối với các đơn vị khai thác, chế biến khoáng sản, Bộ yêu cầu rà soát bãi thải, khu mỏ, kho chứa, hệ thống đê chắn bãi thải, đập, hồ chứa bùn thải quặng đuôi; gia cố hệ thống thoát nước, nạo vét hồ thải, hạn chế nguy cơ tràn bùn, vỡ đập; chuẩn bị phương án di dời máy móc, thiết bị và người lao động khỏi vùng nguy hiểm.

Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư để ứng phó kịp thời; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu; tổ chức trực ban 24/24 giờ và thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Phòng thủ dân sự Bộ Công Thương./.

Dự báo ngày 21/8, áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Trị tiếp tục có mưa; cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực trên.