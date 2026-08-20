Hai kịch bản rủi ro thiên tai do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới

Nhận định về diễn biến của áp thấp nhiệt đới, chiều 20/8, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, dự báo khoảng sáng sớm 21/8, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển vào khu vực vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Theo ông Mai Văn Khiêm, hiện áp thấp nhiệt đới đang nằm trên một dải hội tụ nhiệt đới, trục của dải hội tụ nhiệt đới này đi qua khu vực giữa Nam đồng bằng Bắc Bộ và khu vực của Bắc Trung Bộ.

Với đặc điểm áp thấp nhiệt đới duy trì hoạt động trên dải hội tụ nhiệt đới, di chuyển chậm, trong khi trường dòng dẫn quy mô lớn và tương tác với các hệ thống thời tiết xung quanh còn thay đổi.

Vì vậy, các mô hình dự báo đến thời điểm hiện tại vẫn có sự phân tán nhất định về quỹ đạo, cường độ và khu vực ảnh hưởng trực tiếp trên đất liền.

Theo số liệu hiện tại thì có 2 nhóm kịch bản rủi ro thiên tai chính.

Kịch bản 1 - Kịch bản có khả năng cao (60-70%): Áp thấp nhiệt đới sau khi vào vịnh Bắc Bộ di chuyển chậm, có khả năng mạnh lên thành bão cấp 8, di chuyển lên phía Bắc và đổ bộ vào khu vực ven biển Đông Bắc Bộ. Kịch bản này khiến cho mưa lớn tại Bắc Bộ gia tăng trở lại từ ngày 21/8 và tập trung ở khu vực phía Đông của Bắc Bộ, trong đó khu vực Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh có mưa to đến rất to.

Kịch bản 2 - Kịch bản cực đoan về mưa, có xác suất xảy ra khoảng 30-40%: Theo kịch bản này thì sau khi áp thấp nhiệt đới vào vịnh Bắc Bộ và mạnh lên thành bão thì bão tiếp tục đi chậm về phía Tây và đổ bộ và khu vực phía Nam của vùng đồng bằng Bắc Bộ rồi suy yếu. Kịch bản này sẽ gây ra mưa to đến rất to tại phía Đông Bắc Bộ, cao điểm từ 22-25/8.

"Các kịch bản này sẽ còn thay đổi khi áp thấp nhiệt đới di chuyển sâu vào Vịnh Bắc Bộ trong 1-2 ngày tới, vì thế, cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý người dân và các địa phương chịu ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, tình hình thiên tai, gió mạnh, mưa dông trên Biển Đông trong các bản tin tiếp theo của cơ quan khí tượng thủy văn tại địa chỉ https://nchmf.gov.vn/kttv/ hoặc https://www.thoitietvietnam.gov.vn/kttv", ông Mai Văn Khiêm khuyến cáo./.

Dự báo ngày 21/8, áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Trị tiếp tục có mưa; cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực trên.

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