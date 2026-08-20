Indonesia: Khu vực Flores tiếp tục hứng chịu động đất độ lớn 5,9

Theo Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ), trận động đất có độ lớn 5,9 đã xảy ra tại khu vực Flores của Indonesia vào lúc 9h47 ngày 20/8.

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, độ sâu chấn tiêu của trận động đất ban đầu được xác định khoảng 10km, tại tọa độ 8,40 độ vĩ Nam và 120,68 độ kinh Đông.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại vật chất do trận động đất này gây ra.

Tuy nhiên, trận động đất đã gây lo ngại lớn cho cư dân địa phương, trong bối cảnh khu vực này vừa phải hứng chịu một thảm họa động đất dữ dội cách đây chỉ vài ngày.

Khu vực Flores, Đông Nusa Tenggara và nhiều vùng khác của Indonesia đang trải qua một giai đoạn hoạt động địa chấn hết sức căng thẳng.

Trận động đất 5,9 độ này được xem là một diễn biến tiếp theo sau trận động đất độ lớn 7,7 xảy ra vào sáng sớm 15/8, cũng ở ngoài khơi đảo Flores.

Trận động đất độ lớn 7,7 đã gây ra cảnh báo sóng thần tạm thời, làm sập hàng nghìn ngôi nhà, trường học và cơ sở y tế. Số nạn nhân thiệt mạng được xác nhận do trận động đất ngày 15/8 hiện đã tăng lên hơn 70 người và hơn 400 người bị thương, trong khi gần 13.000 người phải đi sơ tán.

Ngoài trận động đất tại Flores, cùng ngày 15/8, Indonesia cũng hứng chịu trận động đất có độ lớn 6,9 tại khu vực đảo Sumatra.

Giới chức Indonesia đang chạy đua với thời gian để thực hiện các nỗ lực cứu hộ và hỗ trợ hàng chục nghìn người dân đang phải lánh nạn trong các lều tạm và trung tâm sơ tán.

Tuy nhiên, các dư chấn liên tục, đường sá bị sạt lở và tình trạng mất điện, mất liên lạc đang gây khó khăn lớn cho công tác khắc phục hậu quả.

Indonesia, quốc gia nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, thường xuyên phải đối mặt với các trận động đất và núi lửa phun trào. Trận động đất độ lớn 5,9 mới xảy ra một lần nữa đặt khu vực vào trạng thái báo động cao./.

Indonesia kích hoạt 9 trung tâm y tế khẩn cấp sau động đất ở Flores Sau trận động đất 7,7 độ ngày 15/8, Indonesia tạm đóng 3 điểm du lịch ở Flores, ghi nhận gần 19.300 nhà bị ảnh hưởng, kích hoạt 9 trung tâm y tế khẩn cấp và tiếp tục ứng phó hơn 2.100 dư chấn.