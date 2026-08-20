Nâng cao ý nghĩa, hiệu quả của công tác đặc xá và tái hòa nhập cộng đồng

Sáng 20/8, Bộ Công an-Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá đã tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá và công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2026.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2026 dự, phát biểu chỉ đạo. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Uỷ viên Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2026, Trưởng Ban Chỉ đạo về đặc xá Bộ Công an chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức tại Bộ Công an, kết nối trực tuyến tới Công an 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hơn 13.000 người chấp hành xong án phạt tù được vay trên 1.000 tỷ đồng

Đặc xá năm 2026 tiếp tục thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với những người thực sự ăn năn, cải tạo tiến bộ; đồng thời tạo cơ hội để người được đặc xá sửa chữa lỗi lầm, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng.

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, gắn với nhiều sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026, Chính phủ, Hội đồng Tư vấn Đặc xá cùng các bộ, ngành, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, bảo đảm công tác đặc xá được thực hiện chặt chẽ, công khai, dân chủ, minh bạch và đúng quy định.

Các phạm nhân tại Trại giam A2 vỗ tay chúc mừng sau khi nghe công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)

Kết quả, Hội đồng Tư vấn đặc xá và Chính phủ đã có tờ trình đề nghị Chủ tịch nước xem xét, quyết định đặc xá cho 9.950 phạm nhân. Ngày 29/5/2026, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định đặc xá cho 9.950 phạm nhân. Thực hiện quy định của pháp luật, các cơ sở giam giữ đã cấp cho người được đặc xá tiền tàu xe, quần áo,... theo đúng chế độ.

Công tác tái hòa nhập cộng đồng tiếp tục được các địa phương quan tâm. Công an các địa phương tiếp tục quản lý, giáo dục, hỗ trợ người được đặc xá; kịp thời tham mưu giải quyết khó khăn, tạo điều kiện để họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng và hạn chế nguy cơ tái phạm.

Thực tiễn những năm qua cho thấy, nhiều người được đặc xá sau khi trở về đã tích cực lao động sản xuất, chấp hành tốt pháp luật và ổn định cuộc sống. Đến nay, hơn 15.000 người được đặc xá, chấp hành xong án phạt tù đã được vay vốn với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và phát triển kinh tế gia đình.

Trao Quyết định đặc xá cho các phạm nhân. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Chú trọng xây dựng, nhân rộng mô hình tái hòa nhập cộng đồng

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao Bộ Công an và các ban, bộ, ngành liên quan đã rất trách nhiệm, sớm chủ động từ khâu chuẩn bị các dự thảo văn bản, đến quá trình xin chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền và phối hợp chặt chẽ giữa các ban, bộ, ngành để hoàn thiện, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước ký Quyết định về đặc xá.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc biểu dương Bộ Công an và các địa phương đã chú trọng xây dựng, nhân rộng mô hình tái hòa nhập cộng đồng và giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá.

Đến nay, cả nước đã xây dựng 1.846 mô hình tái hòa nhập cộng đồng, trong đó có 106 mô hình tiêu biểu, có sức lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực như "3 giảm, 4 giữ," "Dòng họ tự quản về an ninh, trật tự," "Chi hội Cựu chiến binh vận động nhân dân phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy" ở Ninh Bình; "Dòng họ tự quản, bản bình yên" ở Điện Biên; "Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng đồng" ở Đồng Tháp; "Doanh nhân với an ninh, trật tự" ở Thanh Hóa; "5 đồng hành" ở Quảng Trị; "Câu lạc bộ bạn giúp bạn" ở Quảng Ninh...

Đồng thời, việc triển khai chính sách cho người chấp hành xong án phạt tù vay vốn tín dụng theo Quyết định số 22 ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ đạt nhiều kết quả rất tích cực (đến nay đã có hơn 13.000 người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn với số tiền trên 1.000 tỷ đồng để đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống).

Một số địa phương có tỷ lệ người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận nguồn vốn vay cao như Phú Thọ, Thanh Hóa, Hải Phòng, Đồng Nai, Bắc Ninh, Lâm Đồng, Gia Lai, Ninh Bình...

Niềm vui của người đặc xá khi gặp lại người thân sau thời gian dài xa cách. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

“Qua theo dõi của các địa phương, cơ quan chức năng và báo cáo của Bộ Công an cho thấy, đến thời điểm này, trong số gần 10 nghìn người được đặc xá năm 2026 chỉ có duy nhất 1 trường hợp tái phạm tội, chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ 0,01%. Tình hình an ninh, trật tự liên quan công tác đặc xá được bảo đảm tốt. Điều đó cho thấy ý nghĩa, hiệu quả của công tác đặc xá cũng như công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá,” Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Bộ Công an tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc và cụ thể hóa chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác thi hành án hình sự nói chung, công tác đặc xá nói riêng, bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch, đúng quy định. Trên cơ sở kết quả công tác đặc xá năm 2026 và các lần đặc xá vừa qua, cần tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp luật về đặc xá.

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương, chính sách nhân đạo, nhân văn về đặc xá, khoan hồng, các quy định của Luật Đặc xá, Quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước, kết hợp đấu tranh ngăn chặn, phản bác các luận điệu, hành vi chống phá, tiêu cực, đi ngược lại chủ trương, chính sách về đặc xá. Tổ chức giam giữ, quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, thực hiện đúng, đầy đủ chế độ, chính sách đối với phạm nhân theo quy định của Luật Thi hành án hình sự, tạo bình đẳng, động lực cho tất cả phạm nhân đều có cơ hội, điều kiện như nhau để tích cực lao động, cải tạo, hướng thiện, hướng đến mục tiêu chấp hành xong án phạt tù, được xét giảm án, đặc xá tha tù trước thời hạn.

Các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch, có phương án tiếp nhận, tạo điều kiện giúp đỡ người được đặc xá trở về địa phương cư trú sớm ổn định cuộc sống và tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị định của Chính phủ quy định về công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Bộ Công an và Ngân hàng Chính sách xã hội sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22 ngày 17/8/2023 về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, mở rộng hơn nữa diện đối tượng, thời gian vay, mức vốn vay để ngày càng có nhiều người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá có cơ hội tiếp cận nguồn vốn vay chính thức làm hành trang làm lại cuộc đời./.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Đặc xá là cơ hội để làm lại cuộc đời Đại diện Trại giam Thanh Xuân đã công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho hơn 200 phạm nhân tại trại giam Thanh Xuân đã có quá trình cải tạo tiến bộ, đủ điều kiện.

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