Lào Cai bảo đảm môi trường học tập tốt cho học sinh vùng biên giới

Ngày 20/8, Đoàn công tác do Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Lào Cai về chuẩn bị lễ khai giảng năm học 2026-2027, khánh thành Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương tại xã biên giới Mường Khương.

Đây là địa điểm được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn là điểm cầu trung tâm của cả nước trong lễ khai giảng năm học 2026-2027 vào ngày 5/9 tới.

Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương có tổng mức đầu tư 255 tỷ đồng, quy mô 28 lớp, đáp ứng chỗ học cho gần 1.000 học sinh.

Công trình được xây dựng đồng bộ gồm khối phòng học, hiệu bộ, khu nội trú, nhà ăn-bếp, nhà đa năng, sân thể thao và các hạng mục phụ trợ. Đội ngũ nhà trường được bố trí 61 biên chế, gồm 3 cán bộ quản lý, 52 giáo viên và 6 nhân viên.

Công tác mua sắm, lắp đặt trang thiết bị, đồ dùng phục vụ học tập và sinh hoạt nội trú cũng được khẩn trương triển khai. Thiết bị trường học được lắp đặt từ ngày 10/8, dự kiến hoàn thành trước ngày 25/8.

Trước đó, tỉnh Lào Cai bố trí gần 48 tỷ đồng cho 4 xã biên giới để mua sắm đồ dùng cá nhân, đồ dùng học tập, học phẩm phục vụ học sinh theo quy định.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh khẳng định mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tỉnh đã chỉ đạo Ban quản lý dự án, các nhà thầu thi công và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm đảm bảo xây dựng các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới hoàn thành đúng kế hoạch.

Riêng tại điểm Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Ban quản lý dự án cùng các nhà thầu thi công huy động tối đa lực lượng thực hiện 3 ca, 4 kíp thi công suốt ngày đêm và đến nay 98% khối lượng công việc đã hoàn thành.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng ghi nhận sự chủ động, quyết liệt của tỉnh Lào Cai trong triển khai các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới. Thứ trưởng đề nghị tỉnh tiếp tục tập trung cao độ, bám sát tiến độ từng ngày, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh, phấn đấu hoàn thành các công trình đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, an toàn và sẵn sàng cho năm học mới.

Đối với công tác chuẩn bị đưa các trường vào hoạt động, Lào Cai quan tâm đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và các điều kiện sinh hoạt nội trú; đặc biệt chú trọng công tác tuyển sinh, bố trí giáo viên, bảo đảm môi trường học tập, ăn ở an toàn, thuận lợi cho học sinh vùng biên giới.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh việc hoàn thành các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới không chỉ là nhiệm vụ đầu tư cơ sở vật chất giáo dục mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục ở vùng khó khăn, tạo điều kiện để học sinh vùng biên giới được học tập, rèn luyện trong môi trường tốt hơn. Từ đó góp phần phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, ổn định dân cư, củng cố quốc phòng-an ninh vùng biên./.

Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hai trường nội trú liên cấp vùng biên giới Đà Nẵng đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hai trường phổ thông nội trú liên cấp La Êê và La Dêê, ưu tiên các hạng mục phục vụ khai giảng, đồng thời chuẩn bị đồng bộ điều kiện để trường vận hành.

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