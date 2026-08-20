Công an TP. Hồ Chí Minh triệt xóa đường dây cờ bạc qua mạng giao dịch hơn 559 tỷ đồng

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự triệt xóa thành công đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn với tổng giá trị giao dịch qua tài khoản ngân hàng lên tới hơn 559 tỷ đồng.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc trên các website cá cược trực tuyến, sử dụng nhiều tài khoản để phân phối cho người tham gia.

Trước tính chất phức tạp của đường dây, tháng 6/2026, đơn vị đã xác lập Chuyên án để tập trung đấu tranh.

Công an lấy lời khai của các đối tượng liên quan đường dây đánh bạc trên các website các cược trực tuyến. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Đến tháng 7/2026, Ban Chuyên án đồng loạt triển khai các tổ công tác, tiến hành truy xét các đối tượng giữ vai trò quản lý, điều hành. Cơ quan Công an đã triệu tập 50 đối tượng, thu giữ 50 điện thoại di động, 03 máy tính xách tay cùng nhiều dữ liệu điện tử liên quan.

Kết quả điều tra bước đầu xác định đường dây được tổ chức thành nhiều nhóm, nhiều cấp trung gian do các đối tượng Phạm Lê Đông, Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Văn Lợi, Đỗ Hoàng Thiện, Lê Hoàng Anh Kiệt, Đoàn Chính Thuần, Hồ Văn Dũng, Nguyễn Thành Nguyên, Phạm Văn Kiệt, Lê Phi Hoàng, Đoàn Tấn Vũ cùng một số đối tượng khác tham gia điều hành và trực tiếp cá cược.

Công an lấy lời khai của các đối tượng liên quan đường dây đánh bạc trên các website các cược trực tuyến. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Các đối tượng liên lạc chủ yếu qua ứng dụng trực tuyến, phân chia tài khoản cá cược qua nhiều tầng nấc nhằm mở rộng mạng lưới và gây khó khăn cho công tác điều tra. Một số tài khoản được khai nhận lấy từ các đầu mối tại Campuchia. Ngoài đặt cược trực tiếp trên website, nhiều đối tượng còn nhận cược riêng qua ứng dụng nhắn tin với số tiền hàng chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi trận.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 06 vụ án hình sự, khởi tố và tạm giam 40 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Các trường hợp còn lại tiếp tục được củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Công an lấy lời khai của các đối tượng liên quan đường dây đánh bạc trên các website các cược trực tuyến. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Hiện Ban Chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, làm rõ nguồn cung cấp tài khoản và dòng tiền giao dịch. Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiên quyết xử lý nghiêm, không để các đường dây cờ bạc trên không gian mạng gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống Nhân dân.

Cơ quan Công an cảnh báo người dân tuyệt đối không tham gia cá cược, đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào; không cho thuê, mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng, tài khoản điện thoại để người khác sử dụng vào mục đích phạm pháp. Khi phát hiện dấu hiệu tổ chức đánh bạc hoặc giao dịch tài chính nghi vấn, đề nghị người dân kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an gần nhất để xác minh và xử lý./.

Phòng Cảnh sát hình sự triệt xóa thành công đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn với tổng giá trị giao dịch qua tài khoản ngân hàng lên tới hơn 559 tỷ đồng. (Video: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)