81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: Mùa Thu nhớ Bác tại Viễn Đông

Ngày 19/8, đúng ngày kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026), Tổng Lãnh sự quán Việt Nam phối hợp với chính quyền thành phố Vladivostok và Hội Hữu nghị với Việt Nam tại vùng Primorye thuộc Liên bang Nga, đã trang trọng tổ chức Lễ đặt hoa chào mừng sự kiện chính thức đổi tên bến xe buýt “Sportivnaya” thành “Công viên Hồ Chí Minh” ở thành phố Vladivostok.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, buổi lễ diễn ra vào ngày nắng đẹp với sự tham dự của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Việt Kiên, Chủ tịch Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye, ông Evgeny Vlasov, các thành viên Hội người Việt Nam tại Primorye, cùng đông đảo lưu học sinh và bà con cộng đồng người Việt.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên nhấn mạnh việc thành phố Vladivostok đổi tên bến xe buýt thành “Công viên Hồ Chí Minh” là sự kiện quan trọng, thể hiện tình cảm chân thành và tôn kính của chính quyền và người dân thành phố Vladivostok dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, đánh dấu sự phát triển ngày càng bền chặt của tình hữu nghị Nga-Việt tại thành phố nói riêng và vùng Viễn Đông nói chung.

Tổng lãnh sự Nguyễn Việt Kiên phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN phát)

Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới chính quyền, nhân dân thành phố Vladivostok và đặc biệt là Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye-đơn vị đã trực tiếp đề xuất và thúc đẩy sáng kiến này.

Đại diện cho đơn vị khởi xướng sáng kiến, ông Evgeny Vlasov, Chủ tịch Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye, Phó Hiệu trưởng phụ trách Quan hệ quốc tế tại Đại học Liên bang Viễn Đông (FEFU), khẳng định quyết định đổi tên bến xe buýt nhận được sự nhất trí cao từ chính quyền thành phố và Ủy ban Địa danh Vladivostok.

Là “cánh cửa phía Đông” của nước Nga, Vladivostok luôn coi trọng việc tăng cường quan hệ đối tác với các quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó Việt Nam có vị trí đặc biệt. Sự kiện này là hành động hữu nghị quốc tế có ý nghĩa sâu sắc, khẳng định nền tảng hợp tác bền chặt và lâu đời giữa hai dân tộc.

Chia sẻ thêm về ý nghĩa của dự án, bà Irina Zryutina, Thư ký Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye, cho biết việc đổi tên bến xe buýt là sự tiếp nối tự nhiên mạch tri ân vị lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam mà hội đã duy trì suốt nhiều năm qua.

Việc đưa tên gọi “Công viên Hồ Chí Minh” vào hệ thống hạ tầng giao thông công cộng không chỉ giúp tôn vinh lịch sử mà còn mang câu chuyện tình hữu nghị song phương đi sâu rộng vào đời sống thường nhật của người dân địa phương và du khách đến thành phố.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên và Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye chụp ảnh lưu niệm tại bến xe buýt “Công viên Hồ Chí Minh”. (Ảnh: TTXVN phát)

Về phía cộng đồng người Việt, ông Đào Mạnh Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Hữu nghị với Primorye, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Primorye, nhấn mạnh sự kiện có ý nghĩa tinh thần đặc biệt lớn lao đối với bà con kiều bào. Dù sống xa Tổ quốc, việc hằng ngày nghe loa phát thanh xướng tên bến “Công viên Hồ Chí Minh” trên các chuyến xe buýt giúp bà con thêm tự hào về Bác và về mối quan hệ hữu nghị bền chặt Việt-Nga.

Ông Đào Mạnh Dũng khẳng định cộng đồng người Việt sẽ phối hợp chặt chẽ để biến “Công viên Hồ Chí Minh” thành địa chỉ lịch sử-văn hóa ý nghĩa, thường xuyên tổ chức các hoạt động dâng hoa, giao lưu nhân các ngày lễ lớn, kết nối kiều bào hướng về quê hương và đưa những người bạn Nga đến gần hơn với Việt Nam.

Bến xe buýt “Sportivnaya” đổi tên thành “Công viên Hồ Chí Minh” không chỉ phản ánh đúng vị trí thực tế nằm sát công viên và tượng đài Hồ Chí Minh mà còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Sự thay đổi này cũng đã được cập nhật trên các ứng dụng bản đồ trực tuyến như 2GIS, chính thức trở thành một địa chỉ quen thuộc trên không gian số của thành phố cảng vùng Viễn Đông.

Sự kiện kết hợp chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2026) lần này không chỉ là cột mốc trong hoạt động ngoại giao nhân dân, gắn kết kiều bào, khơi gợi mạnh mẽ tinh thần yêu nước, hướng về quê hương đất nước, mà còn là minh chứng sống động cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống bền chặt, lâu đời giữa hai nước Việt Nam-Liên bang Nga./.

50 năm Thành phố mang tên Bác: Dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

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