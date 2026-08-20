Lấy chuyển đổi số, thương mại làm động lực phát triển địa phương vùng biên

Các địa phương biên giới cần đảm bảo cho người dân, doanh nghiệp được tiếp cận đầy đủ chính sách, nguồn hỗ trợ từ vốn khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát huy tối đa tiềm năng các cửa khẩu để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Đây là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Ngô Chí Cường tại chuyến khảo sát, làm việc của đoàn công tác Tỉnh ủy về tình hình phát triển kinh tế-xã hội các địa phương biên giới trong hai ngày 19-20/8.

Trong chuyến công tác tại phường Hồng Ngự, xã Tân Hộ Cơ và xã Thường Phước, đoàn đến thăm mô hình bảo vệ nguồn lợi thủy sản; kiểm tra tiến độ xây dựng Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Ngự, Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thường Phước; khảo sát tiến độ xây dựng cửa khẩu phụ Mộc Rá, khảo sát cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, Thường Phước, làm việc với các đồn biên phòng và làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Hộ Cơ, xã Thường Phước.

Tại các buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đề nghị các địa phương rà soát nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, phân công cụ thể người thực hiện để đảm bảo hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; tập trung quyết liệt công tác giải ngân xây dựng cơ bản; tuyên truyền, phổ biến chính sách phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số để đảm bảo người dân, doanh nghiệp được tiếp cận đầy đủ chính sách, nguồn hỗ trợ từ vốn khoa học công nghệ, chuyển đổi số, qua đó, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, các địa phương cần có giải pháp tận dụng lợi thế các tuyến giao thông kết nối với cửa khẩu, phát huy tối đa tiềm năng các cửa khẩu; tận dụng quỹ đất để phát triển hợp lý, hiệu quả công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logictis, đô thị; tập trung chỉ đạo công tác khám sức khỏe miễn phí và lập sổ sức khỏe điện tử cho người dân; tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người dân; thực hiện tốt công tác đối ngoại biên giới góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Từ đầu năm đến nay, xã Tân Hộ Cơ đã thực hiện đạt và vượt 6/16 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tổng thu ngân sách đạt gần 180 tỷ đồng, giải ngân đạt 66,17%; việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, đúng quy định, tích hợp tài khoản an sinh xã hội đạt trên 3.200 trường hợp, khám sàng lọc sức khỏe toàn dân đạt trên 57%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97,3%; công tác quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc, phòng chống buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép được thực hiện chặt chẽ.

Đối với xã Thường Phước, địa phương đã thu ngân sách đạt trên 57,8 tỷ đồng, giải ngân đạt 73,66%, thành lập mới 39 doanh nghiệp; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công; khám sàng lọc sức khỏe toàn dân đợt 1 đạt trên 50%.

Trung tâm phục vụ hành chính công của xã thực hiện hiệu quả việc kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt tỷ lệ trên 99%; trung tâm cũng triển khai mô hình "5 tại chỗ - 3 không" hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính ngay tại cơ sở, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ công số, giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân.

Những tháng cuối năm, các xã biên giới tập trung huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng số, thương mại biên giới, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của cửa khẩu Dinh Bà, Thường Phước; thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch sinh thái và kinh tế biên mậu.

Các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ vững địa bàn không có ma túy, góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia./.

Vĩnh Long tạo sức bật cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khoa học, công nghệ Tỉnh Vĩnh Long tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đổi mới sáng tạo; đẩy nhanh giải ngân kinh phí, tháo gỡ điểm nghẽn trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ.

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