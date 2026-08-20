Máy bay quân sự vận chuyển 7.104 mẫu hài cốt liệt sỹ từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội giám định ADN

Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang trên địa bàn và khẩn trương triển khai công tác vận chuyển, bàn giao mẫu phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sỹ.

Đó là thông tin được Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo Thành phố) công bố tại Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sỹ, do Ban Chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức chiều 20/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, dự kiến, lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và xuất phát thực hiện nhiệm vụ vận chuyển mẫu hài cốt liệt sỹ tới đơn vị xét nghiệm ADN sẽ được tổ chức vào sáng 21/8 tại Ga quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Các mẫu sinh phẩm được niêm phong trong các thùng chuyên dụng và sẽ được vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự CASA-295 của Quân chủng Phòng không-Không quân từ sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay quân sự Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Sau đó, vận chuyển đến Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để tiếp nhận, giám định ADN.

Cụ thể, toàn bộ 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ được niêm phong, đóng gói nghiêm ngặt vào 100 thùng chuyên dụng, phủ Quốc kỳ và được Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không-Không quân vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự CASA-295 tới sân bay Gia Lâm để chuyển tới đơn vị tiếp nhận mẫu sinh phẩm theo đúng quy trình, đảm bảo trang trọng, an toàn, chặt chẽ, kịp thời.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố, Phó Ban Chỉ đạo Ban Chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Việc sử dụng máy bay quân sự để thực hiện nhiệm vụ có ý nghĩa rất thiết thực. Với số lượng mẫu lớn, yêu cầu quản lý nghiêm ngặt và khoảng cách vận chuyển dài, phương án này giúp rút ngắn đáng kể thời gian, hạn chế các khâu trung chuyển, nâng cao mức độ an toàn và bảo đảm tính liên tục trong quản lý, bàn giao mẫu, tạo điều kiện để cơ quan chuyên môn sớm triển khai giám định.

Theo Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, việc hoàn thành công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ tại các nghĩa trang liệt sỹ của Thành phố để giám định xác định danh tính liệt sỹ thể hiện tinh thần khẩn trương, đồng bộ, chặt chẽ của các lực lượng làm nhiệm vụ; khẳng định quyết tâm chính trị và tinh thần trách nhiệm của Thành phố, sự chủ động phối hợp của Bộ Tư lệnh Thành phố trong tham mưu, tổ chức, điều phối các lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Công tác lấy mẫu, tiếp nhận, vận chuyển, bàn giao mẫu sinh phẩm cho đơn vị làm nhiệm vụ xét nghiệm ADN không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ chuyên môn mà trước hết là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, một hành trình tri ân, đưa những phần hài cốt của các liệt sỹ đến gần hơn với cơ hội được xác định danh tính. Đồng thời thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân Thành phố đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thượng tá Nguyễn Đức Trung, Phó Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không-Không quân, cho biết với tinh thần trách nhiệm cao nhất, cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn Không quân 918 đã triển khai công tác chuẩn bị chu đáo, từ chọn tổ bay, giao nhiệm vụ cho các thành phần, hiệp đồng với các đơn vị liên quan để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ vận chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh ra sân bay Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Sau đó, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân chuyển các mẫu sinh phẩm về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo đúng quy định.

Cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 918 nhận thức sâu sắc rằng mỗi một mẫu sinh phẩm được vận chuyển là một niềm hy vọng của mỗi gia đình liệt sỹ, là niềm mong mỏi của nhân dân cũng như sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh vì Tổ quốc. Lữ đoàn 918 quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đưa các liệt sỹ sớm trở về với gia đình và địa phương./.

Công nghệ ADN thế hệ mới - "chìa khóa" trả lại tên cho các anh hùng liệt sỹ Sự xuất hiện của các công nghệ giải trình tự gene thế hệ mới đang mở ra hướng tiếp cận đột phá, được kỳ vọng giúp hiện thực hóa mong mỏi của hàng triệu gia đình trong hành trình tìm lại người thân.

​