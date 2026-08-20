Vietfish 2026: Ngành thủy sản Việt Nam đẩy mạnh đổi mới và phát triển xanh

Triển lãm Quốc tế Thủy sản Việt Nam Vietfish 2026 khai mạc ngày 19/8 tại Thành phốHồ Chí Minh, quy tụ 568 gian hàng của 335 doanh nghiệp đến từ 17 quốc gia, với chủ đề "Đổi mới - Bền vững".

Triển lãm Quốc tế Thủy sản Việt Nam Vietfish 2026 khai mạc ngày 19/8 tại Thành phốHồ Chí Minh, quy tụ 568 gian hàng của 335 doanh nghiệp đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với chủ đề "Đổi mới - Bền vững", sự kiện nhấn mạnh định hướng phát triển ngành thủy sản theo hướng chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng và thích ứng với các tiêu chuẩn quốc tế về truy xuất nguồn gốc, môi trường và trách nhiệm xã hội.

Lần đầu tiên Vietfish triển khai chương trình Hosted Buyer và phiên bán hàng trực tuyến trên TikTok Shop. Nổi bật tại triển lãm là sự tham gia của nhiều gian hàng quốc tế, trong đó Na Uy lần đầu có gian hàng quốc gia với 11 doanh nghiệp hàng đầu, giới thiệu các giải pháp công nghệ xanh và bền vững cho ngành thủy sản. Vietfish 2026 diễn ra đến ngày 21/8./.