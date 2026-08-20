Vụ ma túy liên quan tiếp viên hàng không: Làm rõ hành vi của 'cô tiên từ thiện'

Ngày 20/8, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10, vụ án được mở rộng điều tra từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về Việt Nam qua Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất tháng 3/2023.

Hội đồng xét xử tiếp tục làm rõ hành vi của các bị cáo trong 20 vụ án được hợp nhất trong chuyên án.

Trong số 227 bị cáo bị đưa ra xét xử có 4 bị cáo đang bị truy nã có Hà Danh Nậm được xác định là người cầm đầu. Vụ án có nhiều bị cáo có quan hệ gia đình, tình cảm hoặc sống với nhau như vợ chồng; một số bị cáo hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, giải trí, người mẫu.

Đáng chú ý, tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tập trung làm rõ hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” của Nguyễn Đỗ Trúc Phương, người từng được nhiều người biết đến trên mạng xã hội với biệt danh “cô tiên từ thiện” nhờ các hoạt động thiện nguyện.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương từng tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn. Với những hoạt động thiện nguyện của mình, năm 2020, Phương được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” và từng tham gia chương trình “Việc tử tế” của Đài Truyền hình Việt Nam.

Theo cáo trạng, trong tháng 10/2021, Phương nhiều lần liên hệ với một đối tượng tên Trung để mua “nước vui," Ketamine và MDMA. Sau khi thống nhất, Phương chuyển tiền vào tài khoản của Trung; người này sau đó thuê dịch vụ giao hàng công nghệ đưa ma túy đến địa chỉ do Phương cung cấp.

Tại tòa, Trung thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố và khai Phương từng nhiều lần mua ma túy nhưng không nhớ cụ thể số lần. Nguyễn Đỗ Trúc Phương cũng thừa nhận hành vi phạm tội. Phương khai khoảng năm 2021, do tò mò nên mua ma túy về sử dụng, sau đó dừng lại vì cảm thấy không phù hợp với sức khỏe.

Đến ngày 14/3/2024, do xích mích tình cảm và buồn chuyện công việc, Phương mua ma túy để sử dụng và nhờ bạn là Phạm Văn Duy Bảo mua “nước vui” và Ketamine.

Ngày 16/3/2024, Phương nhắn tin rủ khoảng 10 người bạn đến tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho một người bạn. Phương chuẩn bị bóng cười, rượu và thức ăn. Bữa tiệc bắt đầu khoảng 13 giờ. Phương khai sau khi uống nhiều rượu và sử dụng bóng cười thì không nhớ rõ diễn biến tiếp theo do quá say và mất ý thức.

Về mối quan hệ với Vũ Hải Anh, Phương cho biết đây là bạn trai và hai người không sống chung thường xuyên. Hải Anh ở nhà riêng, chỉ đến nhà Phương vào cuối tuần hoặc khi có việc. Ngày tổ chức tiệc, Phương nhờ Hải Anh đón con. Sau khi đưa con về và chăm sóc cháu, Hải Anh xuống tham gia buổi tiệc. Tại tòa, Vũ Hải Anh cũng thừa nhận hành vi như cáo trạng và phù hợp với lời khai của Phương. Hải Anh khai sau khi đón con của Phương về, bị cáo nấu cơm cho cháu rồi mới tham gia buổi tiệc.

Đối với Phạm Văn Duy Bảo, bị cáo khai từ cuối năm 2023 thường mua ma túy từ một người sử dụng tài khoản Telegram tên Khánh để sử dụng. Việc thanh toán được thực hiện qua tài khoản ngân hàng, sau đó ma túy được giao qua dịch vụ vận chuyển.

Cáo trạng xác định Bảo hai lần mua ma túy giúp Phương trong tháng 3/2024. Một lần, Bảo đặt mua “nước vui," MDMA và Ketamine, yêu cầu giao đến địa chỉ do Phương cung cấp. Lần thứ hai, Bảo tiếp tục đặt “nước vui” để giao đến nhà Phương nhưng chưa thanh toán do Phương chưa chuyển tiền.

Chuyên án VN10 bắt nguồn từ việc Hải quan Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện trong hành lý của 4 nữ tiếp viên trên chuyến bay VN10 ngày 16/3/2023 có 157 tuýp kem đánh răng chứa gần 3kg Ketamine và hơn 8,3kg MDMA.

Từ vụ việc này, cơ quan điều tra mở rộng truy xét các đường dây, đầu mối mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, làm rõ 227 bị cáo.

Phiên tòa dự kiến diễn ra đến ngày 12/9/2026, được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến do số lượng bị cáo đặc biệt lớn./.

Chuyên án ma túy từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không: Xét xử 227 bị cáo Lực lượng chức năng xác định ngoài chuyến hàng bị phát hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất, Hà Danh Nậm, còn gọi là “Hữu Sơn,” đã tổ chức vận chuyển trót lọt 6 chuyến hàng chứa ma túy từ Pháp về Việt Nam.