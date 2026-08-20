Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh chủ động giữ giá đồ dùng học tập mùa tựu trường

Thị trường đồ dùng học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh đang ghi nhận sức mua tăng mạnh khi chỉ còn ít tuần nữa bước vào năm học mới.

Đón sức mua tăng và tạo điều kiện cho học sinh có đầy đủ học cụ, nhiều nhà sách, hệ thống bán lẻ và doanh nghiệp tích cực đẩy mạnh nhóm hàng bình ổn, tiết giảm chi phí, duy trì nguồn cung và ổn định giá bán.

Dẫn cháu đi mua sắm đồ dùng học tập tại một nhà sách ở Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Mười, phường Bình Phú, khá bất ngờ khi nhiều mặt hàng năm nay có giá tương đối ổn định, thậm chí một số sản phẩm được giảm giá khá sâu.

“Giá năm nay nói chung là rẻ, cũng có giảm giá. Ví dụ cái ba lô tôi mua hơn 400.000 đồng, bây giờ còn hơn 200.000 đồng. Giá cả rất ổn, đỡ cho phụ huynh mua sách vở cho con,” bà Mười chia sẻ.

Tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng, sản phẩm “tiếp bước đến trường” cũng nằm trong nhóm hàng bình ổn giá, được trưng bày từ khá sớm phục vụ nhu cầu mua sắm của phụ huynh. Nhiều mặt hàng chủ lực như bút, tập vở, ba lô… được triển khai ưu đãi từ 5-20%, trong khi máy tính bảng, máy tính cũng có chương trình ưu đãi riêng dành cho học sinh, sinh viên.

Phụ huynh mua sách tại cửa hàng sách giáo dục số 231 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh sáng 20/8. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Em Trần Chí Tài, học sinh cấp 3, ngụ phường Bình Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết thị trường dụng cụ học tập năm đa dạng về chủng loại và ổn định về giá, nhiều mặt hàng thậm chí rẻ hơn mọi năm. Đáng chú ý, các dòng máy tính được ưu đãi khá hấp dẫn, kiểu dáng bắt mắt, phù hợp với mục đích sử dụng của học sinh.

“Em mua cả trên online lẫn tại nhà sách, mỗi hình thức đều có cái lợi riêng. Tuy nhiên, dù ở kênh nào thì giá cả đều khá ổn. Nếu đến trực tiếp cửa hàng hoặc nhà sách thì mình sẽ xem xét sản phẩm kỹ hơn trước khi mua,” em Tài chia sẻ.

Theo các đơn vị bán lẻ, sức mua mùa tựu trường năm nay đang tăng khá rõ khi ngày khai giảng đến gần. Bà Phan Thị Kim Phượng, Phó Giám đốc Vùng hệ thống bán lẻ Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà sách Phương Nam, cho biết sức mua đồ dùng học tập tại hệ thống hiện tăng khoảng 25% so với cùng kỳ.

Các nhóm hàng bán chạy tập trung vào sản phẩm thiết yếu như sách giáo khoa, tập vở, ba lô, dụng cụ học sinh. Bên cạnh đó, các sản phẩm gắn với nhân vật bản quyền như Pokemon, Doraemon cũng thu hút học sinh.

Để giảm áp lực chi tiêu cho phụ huynh, các chương trình khuyến mãi được triển khai rải đều trên nhiều nhóm hàng từ đầu tháng 7. Văn phòng phẩm, học cụ, họa cụ có mức giảm trực tiếp khoảng 10-20%; tập vở áp dụng các chương trình mua nhiều được tặng thêm. Một số dòng ba lô, sản phẩm bản quyền cũng có ưu đãi riêng. Đối với sách, mức giảm có thể lên đến 50-60% tùy danh mục và nhà xuất bản.

“Chúng tôi thiết kế nhiều chương trình khuyến mãi và kéo dài chương trình từ đầu mùa đến ngày khai giảng, giúp phụ huynh chia nhỏ việc mua sắm với giá ưu đãi bất cứ lúc nào. Để có được mức giá tốt, từ sớm chúng tôi đã làm việc với nhà cung cấp, nhà xuất bản để dự trữ nguồn hàng, ổn định giá ngay cả trong cao điểm mua sắm như hiện nay. Chúng tôi cũng đang tích cực luân chuyển hàng hóa giữa các chi nhánh đáp ứng nhu cầu tại mỗi khu vực,” bà Phan Thị Kim Phượng chia sẻ.

Phụ huynh mua sách tại cửa hàng sách giáo dục số 231 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh sáng 20/8. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Về mặt hàng sách giáo khoa, nhiều hệ thống bán lẻ và nhà sách cho biết, việc sức mua tăng đột biến tại một số thời điểm khiến nguồn cung sách khan hiếm, thậm chí đứt hàng, gây khó khăn cho việc mua sắm mùa tựu trường.

Tuy nhiên, đại diện Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam khẳng định, nguồn cung sách giáo khoa vẫn đầy đủ cho năm học mới và khẩn trương cung ứng hàng hóa ngay cho các cửa hàng phân phối bán lẻ sách khi nhận được đơn hàng. Đại diện Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam khuyến cáo phụ huynh yên tâm đợi sách, tránh đổ xô đi mua, gây áp lực đến thị trường.

Không chỉ khâu bán lẻ, các nhà sản xuất cũng chủ động từ sớm để giảm tác động của biến động chi phí đầu vào lên giá bán. Ông Quang Lê Trọng Bằng, Giám đốc chuỗi cung ứng, Tập đoàn Thiên Long, cho biết năm nay chi phí đầu vào chịu nhiều sức ép khi giá nhựa và một số nguyên vật liệu tăng, trong khi giá xăng dầu kéo theo chi phí vận chuyển đi lên. Có thời điểm, giá nguyên vật liệu tăng khoảng 20-30% so với năm 2025.

Thay vì chờ đến khi bước vào mùa cao điểm, doanh nghiệp đã chuẩn bị nguyên liệu từ cuối năm 2025 và đầu năm 2026, đồng thời kết nối với các nhà cung cấp chiến lược trong và ngoài nước để ổn định nguồn cung, tối ưu giá, nhờ đó kiểm soát chi phí giá thành, không phụ thuộc vào biến động thị trường.

Theo ông Bằng, việc giữ giá không chỉ dựa vào nguồn nguyên liệu đã chuẩn bị trước mà còn đến từ việc tối ưu toàn bộ chuỗi sản xuất từ khâu lưu thông, phân phối đến sản xuất trong nhà máy để tối ưu chi phí. Đây cũng là cách doanh nghiệp đồng hành với học sinh và phụ huynh trong mùa tựu trường, khi nhu cầu mua sắm tăng cao.

“Nhờ dự trữ nguyên liệu từ sớm mà giá thành phẩm năm nay luôn ổn định. Bên cạnh đó, chúng tôi đẩy mạnh tự động hóa trong sản xuất, liên tục cải tiến để nâng cao năng suất và hiệu quả. Việc tối ưu tuyến đường, tổ chức kênh phân phối cũng góp phần giảm chi phí logistics, kéo giảm giá thành, tạo điều kiện để bình ổn giá bán. Sản phẩm của chúng tôi hầu như không tăng giá so với năm ngoái. Ngoài ra, chúng tôi cũng liên tục phát triển sản phẩm mới, dựa vào từng phân khúc khách hàng, nhu cầu riêng biệt để đưa ra sản phẩm phù hợp,” ông Quang Lê Trọng Bằng chia sẻ.

Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, năm học này, chương trình bình ổn thị trường của thành phố có 23 nhóm hàng tham gia, trong đó có 6 nhóm hàng phục vụ học tập. Lượng hàng bình ổn dự kiến đáp ứng khoảng 20-35% nhu cầu thị trường. Thành phố cũng thực hiện nhiều giải pháp để ổn định giá cả trong mùa mua sắm cao điểm.

“Sở cũng vận động hệ thống phân phối sử dụng chiết khấu ưu đãi, chia sẻ chiết khấu, tiết giảm chi phí trung gian, không cần thiết, giảm áp lực tăng giá đến tay người tiêu dùng, đồng thời tăng cường kiểm tra thị trường để ngăn hàng gian hàng giả. Đề ra nhiều giải pháp để kích cầu tiêu dùng hàng Việt,” ông Ngô Hồng Y, Phó phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.

Mùa tựu trường đang đến rất gần, trong bối cảnh chi phí đầu vào vẫn chịu nhiều sức ép, việc các doanh nghiệp chủ động từ khâu nguyên liệu, sản xuất đến phân phối, trong khi nhà bán lẻ tăng dự trữ và kéo dài chương trình ưu đãi, đang góp phần tạo thêm dư địa lựa chọn cho người tiêu dùng, giảm áp lực chi tiêu đầu năm học.

Đây cũng là cách doanh nghiệp, nhà bán lẻ cùng chia sẻ trách nhiệm trong mùa cao điểm, để mùa tựu trường không trở thành gánh nặng chi phí đối với mỗi gia đình./.

Hà Nội chủ động nguồn hàng đồ dùng học tập, siết hàng giả trước mùa tựu trường Thị trường đồ dùng học tập tại Hà Nội bước vào cao điểm khi năm học mới cận kề, nguồn hàng được chủ động chuẩn bị, trong khi lực lượng chức năng tăng kiểm tra, ngăn hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.

​