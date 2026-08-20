Khánh Hòa: Hơn 69 tỷ đồng đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045” với kinh phí dự kiến 69 tỷ đồng. Đây được xem là giải pháp chiến lược để nâng cao năng lực ngoại ngữ cho người dân, tạo đà bứt phá cho phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Năm 2027, Khánh Hòa sẽ tập trung chuẩn bị đồng bộ về nhân lực và hạ tầng trong đó có đẩy mạnh truyền thông; bồi dưỡng đội ngũ; đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra; tăng cường hợp tác quốc tế và đầu tư cơ sở vật chất.

Trọng tâm là đào tạo văn bằng 2 tiếng Anh cho 100 giáo viên môn học khác, bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho 1.200 giáo viên dạy môn chuyên ngành, và trang bị phòng học ngoại ngữ hiện đại cho 72 trường học.

Tỉnh phấn đấu đạt tối thiểu 15% cơ sở giáo dục mầm non vùng thuận lợi cho trẻ làm quen với tiếng Anh. Ở cấp tiểu học, 100% trường vùng thuận lợi duy trì dạy tiếng Anh bắt buộc từ lớp 3, đồng thời mở rộng thí điểm dạy tự nguyện cho lớp 1 và lớp 2 đạt tỷ lệ 35%. Đáng chú ý, tỉnh sẽ thí điểm dạy môn Toán và các môn Khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh tại tối thiểu 10 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Về xây dựng môi trường ngôn ngữ, tỉnh hướng tới đạt mức độ 1 (cơ bản) tại 20% số trường tiểu học, trung học cơ sở; mức độ 2 (Phát triển) tại 15% số trường trung học phổ thông (ưu tiên Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn-Nam Nha Trang, Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn-Đông Hải và các trường trọng điểm tại Nha Trang, Phan Rang, Đông Hải, Cam Ranh, Ninh Hòa); cùng 2 trường triển khai mô hình điển hình mức độ 3 (nâng cao).

Đối với khối giáo dục nghề nghiệp và thường xuyên, 100% trung tâm sẽ đưa chương trình tiếng Anh giao tiếp ứng dụng vào giảng dạy, đồng thời 20% ngành nghề mũi nhọn như du lịch, dịch vụ, Logistics tại các trường cao đẳng, trung cấp sẽ chuẩn hóa đầu ra tiếng Anh chuyên ngành.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông tin, tiếng Anh tại tỉnh sẽ không chỉ dừng lại ở một môn học văn hóa đơn thuần mà phải trở thành công cụ giao tiếp, nghiên cứu và giảng dạy thực chất.

Việc nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ chính là nền tảng quan trọng để đào tạo thế hệ trẻ công dân toàn cầu, đáp ứng yêu cầu đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm dịch vụ-du lịch quốc tế và thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Hiện nay, các câu lạc bộ tiếng Anh dành cho học sinh, sinh viên và người dân đang được nhân rộng mạnh mẽ. Điển hình như Câu lạc bộ Tiếng Anh tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn-Nam Nha Trang với 46 thành viên, bao gồm 1 giáo viên cố vấn chuyên môn và 45 học sinh.

Từ năm học 2025-2026 đến nay, Câu lạc bộ duy trì đều đặn lịch sinh hoạt vào sáng thứ Bảy hằng tuần bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, trong năm học lồng ghép định kỳ mỗi tháng một buổi sinh hoạt trong giờ chào cờ để lan tỏa tinh thần học tập toàn trường.

Cô Đặng Ngọc Lệ Thy, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn-Nam Nha Trang cho biết, các hoạt động của câu lạc bộ tập trung vào những chủ đề thiết thực nhằm tăng cường phản xạ giao tiếp.

Sân chơi này không chỉ khơi dậy đam mê học ngoại ngữ trong học sinh mà còn góp phần lan tỏa thói quen sử dụng tiếng Anh rộng rãi ra cộng đồng.

Những nỗ lực này nối tiếp thành công của chương trình “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh” được phát động từ năm 2022. Sau gần 4 năm triển khai, phong trào đã tiếp cận sâu rộng mọi tầng lớp từ tiểu thương, người đạp xích lô đến học sinh, thu hút hơn 600.000 lượt người hưởng lợi trực tiếp thông qua các sinh hoạt câu lạc bộ, cuộc thi giao tiếp và nền tảng học trực tuyến./.

Năm học 2026-2027: Không dạy trước lớp 1, đẩy mạnh STEM, AI và tiếng Anh Năm học 2026-2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu không dạy trước chương trình lớp 1; đẩy mạnh STEM, AI, tiếng Anh nhưng tránh chạy theo phong trào, phát sinh chi phí và gây thêm áp lực cho học sinh.

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