Lào Cai hỗ trợ hoạt động giáo dục nghệ thuật, di sản văn hóa trong cơ sở giáo dục

Các cơ sở giáo dục được hỗ trợ kinh phí mua, thuê dụng cụ, trang phục, đạo cụ, vật tư, học liệu và các chi phí trực tiếp phục vụ tổ chức hoạt động giáo dục nghệ thuật, di sản văn hóa, với mức 20 triệu đồng/cơ sở giáo dục/năm học.

Đây là một trong những nội dung chính của Nghị quyết số 32/2026/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ tổ chức hoạt động giáo dục nghệ thuật, di sản văn hóa trong các cơ sở giáo dục vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVII, Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) thông qua.

Chính sách được ban hành nhằm tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục tổ chức hoạt động giáo dục nghệ thuật, di sản văn hóa phù hợp với điều kiện thực tế; đồng thời tăng cơ hội để học sinh, học viên được tiếp cận, thực hành và tìm hiểu các giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống. Qua đó góp phần duy trì, phát huy di sản văn hóa, nhất là những giá trị văn hóa gắn với các dân tộc trên địa bàn tỉnh, trong môi trường giáo dục.

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với các cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh; trường phổ thông dân tộc bán trú và cơ sở giáo dục phổ thông có tổ chức ăn, ở tập trung cho học sinh bán trú.

Đối tượng người học gồm học sinh phổ thông các cấp và học viên đang học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Nghệ nhân, nghệ sĩ, giảng viên, giáo viên, người thực hành di sản văn hóa, người am hiểu và có khả năng truyền dạy văn hóa, nghệ thuật truyền thống tham gia giảng dạy, truyền dạy cũng thuộc đối tượng thực hiện chính sách.

Nghệ nhân, nghệ sỹ, người am hiểu có khả năng truyền dạy văn hóa, nghệ thuật truyền thống phải có kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật phù hợp và khả năng thực hành thường xuyên được hưởng hỗ trợ từ chính sách.

Theo Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/8/2026, kinh phí thực hiện chính sách do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của pháp luật và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Kinh phí hỗ trợ cho cơ sở giáo dục để chi trả thù lao cho những người tham gia giảng dạy, truyền dạy được tính theo số học sinh, học viên tham gia hoạt động giáo dục nghệ thuật, di sản văn hóa, với mức 50.000 đồng/học sinh, học viên/năm học.

Mức thù lao được quy định cụ thể: Nghệ nhân Nhân dân 500.000 đồng/người/buổi (4 tiết); Nghệ nhân ưu tú 400.000 đồng/người/buổi (4 tiết); nghệ nhân, nghệ sỹ, người thực hành di sản văn hóa, người am hiểu và có khả năng truyền dạy văn hóa, nghệ thuật truyền thống, giảng viên, giáo viên không phải giáo viên cơ hữu của cơ sở giáo dục 300.000 đồng/người/buổi (4 tiết).

Để được thực hiện chính sách, giáo viên, giảng viên phải có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp với chương trình giảng dạy. Nghệ nhân, nghệ sĩ, người am hiểu có khả năng truyền dạy văn hóa, nghệ thuật truyền thống phải có kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật phù hợp và khả năng thực hành thường xuyên. Các cơ sở giáo dục phải xây dựng kế hoạch theo năm học, xác định nguồn nhân lực, điều kiện tổ chức, số lượng người tham gia và các môn nghệ thuật, di sản văn hóa dự kiến thực hiện.

Các loại hình nghệ thuật, di sản văn hóa được áp dụng chính sách thực hiện theo danh mục do Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định, trong đó ưu tiên các loại hình gắn với đặc trưng văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Việc quản lý, sử dụng, mua sắm và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước./.

Chủ thể bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số được hỗ trợ thế nào? Với chủ thể văn hóa nòng cốt, chủ thể văn hóa kế cận trực tiếp tham gia hoạt động thực hành, trao truyền văn hóa truyền thống, sẽ được Chính phủ hỗ trợ mức 300.000-400.000 đồng/người/buổi.