Chiến lược phòng vé của Huỳnh Lập với "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu"

Diễn viên gồm Cody Nam Võ, Nghệ sỹ Ưu tú Cao Minh, Huỳnh Lập và Tín Nguyễn. (Ảnh do đoàn phim cung cấp)

"Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" đang là cái cái tên nổi bật của điện ảnh Việt tại phòng vé. Xét theo doanh thu trong ngày, phim của Huỳnh Lập vượt nhiều tác phẩm ra mắt gần thời điểm như "Spider-Man: Brand New Day" (vừa vượt 200 tỷ đồng), "Thư tình gửi ngoại" và "The End of Oak Street."

Theo thông báo từ nhà phát hành, "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" chính thức công chiếu từ 21/8, có các suất chiếu sớm từ tối 14/8 và cả ngày 15-16/8. Trong ba ngày cuối tuần này, phim được xếp khoảng 3.500 suất chiếu mỗi hôm, áp đảo các phim cùng ra mắt, đạt doanh thu 40 tỷ đồng, bán ra 450.000 vé theo nhà sản xuất công bố.

Tuy nhiên theo ghi nhận từ 17-20/8, "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" liên tục được bổ sung nhiều suất chiếu sớm khác. Dù không được thông báo chính thức, phim đã sớm có lịch chiếu tại 32 tỉnh thành trên toàn quốc. Đoàn phim cũng đã công bố lịch Cinetour (giao lưu khán giả) từ 21-23/8 để kêu gọi khán giả đặt vé trước.

Doanh thu phim tính đến sáng 20/8, theo Box Office Vietnam.

Tính đến sáng 20/8, ngày liền trước công chiếu, phim thu hơn 58,5 tỷ đồng theo số liệu từ Box Office Vietnam.

Việc ra mắt sớm, tận dụng giai đoạn thấp điểm và tránh nguy cơ bị bão hòa giữa nhiều thông tin và nội dung khác, được giới quan sát đánh giá là chiến lược phòng vé khôn ngoan.

"Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" được định hình là phim nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, chủ yếu hưởng lợi doanh thu từ kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày. Tuy nhiên, phim được ra mắt trước khi vào giai đoạn cao để tránh sự cạnh tranh trực tiếp với hai phim Việt khác, trong đó có "Hộ linh tráng sỹ" cũng thuộc thể loại lịch sử, sau đó liên tục bổ sung suất chiếu dựa trên tình hình chiếu sớm.

Chiến lược tương tự từng được áp dụng thành công cho nhiều phim trước đó, điển hình có "Phí phông." Phim ra rạp xuyên suốt kỳ nghỉ 30/4-1/5 vừa qua, nhưng có khoảng 50% doanh thu (100 tỷ đồng) chủ yếu đến từ tuần chiếu sớm, bảo chứng cho phim vượt mốc 200 tỷ đồng trong khoảng 20 ngày còn lại.

"Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" kể về ba thế hệ trong gia đình ông Thời, người con trai tên Hòa và người cháu nội tên Bình. Từ thôi thúc làm nên tuổi trẻ đáng nhớ, Bình vô tình phát hiện nguyên nhân khiến ông nội cư xử như bị "vong nhập," xa cách gia đình, rồi dần dần hóa giải theo cách của riêng mình.

Phim khám phá thời chiến qua góc nhìn của thời bình, chủ yếu hướng đến giới trẻ, đưa ra nhiều thông điệp về tự hào dân tộc và biết ơn tiền nhân, đặc biệt là thế hệ cựu chiến binh thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Theo credit đoàn phim công bố, phim có Thiếu tướng Vũ Quang Đạo, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự làm cố vấn lịch sử; Lữ đoàn đặc công bộ 439, Binh chủng đặc công tham gia hỗ trợ các cảnh phim; Thượng tá Trần Lĩnh Hòa cố vấn kỹ thuật viết bút tre...

Các diễn viên đóng trong phim có Cody Nam Võ, Nghệ sỹ Ưu tú Cao Minh, Hứa Vĩ Văn, Hồng Ánh, Huỳnh Lập, Tín Nguyễn./.

Ba phim Việt "chạy đua" doanh thu dịp lễ Quốc khánh 2/9 "Quý tử vượt giàu" "Hộ linh tráng sỹ" và "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" là ba tựa phim ra mắt cuối tháng Tám, dự kiến chiếu xuyên suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và đối đầu trực tiếp tại phòng vé.

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