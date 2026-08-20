Huế Wonderverse Music Fest 2026 định hướng công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng mới

Lễ hội Di sản và Âm nhạc Quốc tế Huế – Huế Wonderverse Music Fest 2026 chính thức diễn ra từ ngày 30/8 đến 1/9 tại Quảng trường Hà Huy Tập, thành phố Huế, trong khuôn khổ các hoạt động phục vụ người dân và du khách dịp Quốc khánh 2/9.

Chương trình do Ủy ban Nhân dân thành phố Huế phối hợp với Công ty Beyond Entertainment tổ chức, với chủ đề “City Awakening - Đánh thức Di sản”, hướng tới kết nối các giá trị văn hóa của Cố đô với âm nhạc đương đại và công nghệ trình diễn.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, việc tổ chức Huế Wonderverse Music Fest 2026 nằm trong định hướng phát triển công nghiệp văn hóa trở thành một động lực tăng trưởng mới, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Huế trở thành thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam và trung tâm văn hóa của khu vực.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế thông tin về Huế Wonderverse Music Fest 2026. (Ảnh: Facebook UBND thành phố Huế)

Với chủ đề “Đánh thức Di sản”, lễ hội được xây dựng theo hướng tạo ra không gian trải nghiệm kết hợp giữa chiều sâu văn hóa Cố đô, âm nhạc đương đại và công nghệ trình diễn đa giác quan. Qua đó, các giá trị di sản được đặt trong một phương thức tiếp cận mới, phù hợp với nhu cầu trải nghiệm văn hóa của công chúng hiện nay.

Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và du lịch, đồng thời tăng cường quảng bá hình ảnh Huế tới du khách trong nước và quốc tế. Theo định hướng của thành phố, Huế Wonderverse Music Fest được xây dựng theo mô hình tuần lễ âm nhạc tổ chức thường niên, tạo thêm một sản phẩm văn hóa - du lịch gắn với không gian đô thị di sản.

Sự kiện diễn ra trong ba ngày, từ 30/8 đến 1/9/2026, tại Quảng trường Hà Huy Tập, thành phố Huế. Đây cũng là thời điểm Huế đón người dân và du khách trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9.

Việc kết hợp di sản, âm nhạc và công nghệ được kỳ vọng mở rộng cách thức tiếp cận các giá trị văn hóa của Huế, đồng thời tạo thêm không gian giao lưu giữa nghệ thuật truyền thống và các loại hình sáng tạo đương đại.

Trong định hướng dài hạn, thành phố Huế xác định việc phát huy giá trị di sản gắn với sáng tạo, du lịch và kinh tế văn hóa là một trong những hướng đi nhằm nâng cao sức hấp dẫn của đô thị di sản, tăng cường quảng bá hình ảnh Huế trên thị trường quốc tế.

Huế Wonderverse Music Fest 2026 được kỳ vọng trở thành một hoạt động văn hóa - nghệ thuật đáng chú ý trong dịp Quốc khánh 2/9, góp phần đưa các giá trị di sản đến gần hơn với công chúng thông qua những hình thức thể hiện mới./.