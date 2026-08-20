Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ tại nhiều khu vực

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 20/8 đến ngày 21/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 30-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Đêm 20/8, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa có nơi trên 50mm; từ gần sáng ngày 21/8 đến ngày 22/8 có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Cùng với đó, trong chiều tối và đêm 20/8 khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-35mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý: Các khu vực cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Từ đêm 22/8, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to và có khả năng còn kéo dài. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Đối với tình hình lũ quét, sạt lở đất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Trị tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực này.

Từ 17 giờ 20 đến 22 giờ 20, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như Thanh Hóa từ 10-20mm có nơi trên 30mm; Nghệ An từ 30-40mm có nơi trên 70mm; Hà Tĩnh từ 60-80mm có nơi trên 120m; Quảng Trị từ 10-20mm có nơi trên 30mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Hóa Quỳ, Như Xuân, Thanh Kỳ, Xuân Bình; Công Chính, Định Tân, Hợp Tiến, Mậu Lâm, Ngọc Trạo, Như Thanh, Quý Lộc, Tân Thành, Tây Đô, Thạch Bình, Thắng Lộc, Thanh Phong, Thanh Quân, Thiệu Hóa, Thiệu Tiến, Thiệu Toán, Thọ Long, Thọ Phú, Thọ Xuân, Thượng Ninh, Trường Lâm, Vĩnh Lộc, Xuân Du, Xuân Lập, Xuân Thái, Xuân Tín, Yên Định, Yên Ninh, Yên Phú, Yên Thọ, Yên Trường (tỉnh Thanh Hóa).

Tại tỉnh Nghệ An là các xã, phường; Bích Hào, Bình Chuẩn, Cam Phục, Châu Khê, Con Cuông, Giai Xuân, Hoa Quân, Kim Bảng, Mậu Thạch, Minh Hợp, Mường Chọng, Mường Ham, Nga My, Nghĩa Hưng, Quỳ Hợp, Sơn Lâm, Tam Đồng, Tam Hợp, Tam Quang, Tân Kỳ, Thành Bình Thọ, Tiên Đồng, Vạn An, Xuân Lâm; Anh Sơn, Anh Sơn Đông, Cát Ngạn, Châu Bình, Châu Hồng, Châu Lộc, Đại Đồng, Đông Hiếu, Hạnh Lâm, Hùng Chân, Môn Sơn, Mường Quàng, Na Ngoi, Nghĩa Đàn, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hành, Nghĩa Khánh, Nhân Hòa, Tây Hiếu, Thái Hòa, Quỳ Châu, Tam Thái, Tân An, Tân Phú, Thuần Trung, Tương Dương, Vĩnh Tường, Yên Hòa, Yên Na, Yên Xuân; Châu Tiến, Chiêu Lưu, Lượng Minh, Mường Lống, Mường Xén, Quế Phong, Tiền Phong, Tri Lễ.

Đối với tỉnh Hà Tĩnh gồm các xã, phường: Cẩm Hưng, Can Lộc, Cổ Đạm, Đức Đồng, Đức Minh, Đức Quang, Đức Thịnh, Đức Thọ, Hà Linh, Hồng Lộc, Hương Bình, Hương Đô, Hương Khê, Hương Phố, Hương Sơn, Hương Xuân, Kim Hoa, Mai Hoa, Mai Phụ, Nghi Xuân, Bắc Hồng Lĩnh, Nam Hồng Lĩnh, Sơn Giang, Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Sơn Tiến, Thạch Khê, Thượng Đức, Trường Lưu, Tứ Mỹ, Tùng Lộc, Vũ Quang; Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Kỳ Khang, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, Hoành Sơn, Phúc Trạch; Cẩm Duệ, Kỳ Hoa, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Hải Ninh, Sông Trí, Vũng Áng, Thạch Xuân.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là các xã, phường: Dân Hóa, Đồng Lê, Hướng Lập, Hướng Phùng, Kim Điền, Kim Phú, Minh Hóa, Phú Trạch, Tân Thành, Tuyên Lâm, Tuyên Phú, Tuyên Sơn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: cấp 1; Hà Tĩnh cấp 2.

Lực lượng chức năng xử lý các điểm sạt lở trong điều kiện thời tiết có mưa, sương mù. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 16 giờ ngày 19/8 đến 16 giờ ngày 20/8, khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Xuân Quỳ 1 là 108,6mm (Thanh Hoá); Khe Lá 236,6mm, Khê Bố 204,8mm (Nghệ An); Đậu Liêu 504mm, Hồ Xuân Hoa 473,6mm (Hà Tĩnh); Hướng Việt 86,6mm (Quảng Trị);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trên biển: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, đêm 20/8 và ngày 21/8, khu vực vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng cao 2,5-3,5m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa), khu vực biển từ phía Nam Quảng Trị đến thành phố Hồ Chí Minh gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-5m.

Ngoài ra, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có mưa rào và dông. Riêng khu vực vịnh Bắc Bộ ngày 21/8 khả năng có mưa bão, trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Cảnh báo, đêm 21/8 và ngày 22/8, khu vực vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m.

Riêng khu vực Bắc và giữa Biển Đông sóng cao 3-5m, biển động.Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2, riêng vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông cấp 3. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn./.

Cảnh báo mưa dông, lốc sét ở Hà Nội, lũ quét và sạt lở đất tại 9 tỉnh Dự báo Hà Nội sắp có mưa dông kèm lốc, sét, gió giật mạnh và trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi tiếp mưa, cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

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