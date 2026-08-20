Các tỉnh Hưng Yên, Quảng Trị tăng tốc lấy mẫu, mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ

Hòa chung không khí quyết liệt, khẩn trương của các địa phương trên cả nước, tỉnh Hưng Yên và Quảng Trị cũng tiếp tục lấy mẫu ADN, mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ.

Hưng Yên phấn đấu hoàn thành lấy mẫu trước ngày 15/9

Ngày 20/8, Đoàn công tác của Quân khu 3 do Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Chính ủy Quân khu 3 làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác triển khai, thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" tại tỉnh Hưng Yên.

Làm việc với Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hưng Yên, Trung tướng Nguyễn Đức Hưng ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các sở, ngành chức năng. Hưng Yên là một trong những địa phương có số mẫu đề nghị giám định ADN đạt chất lượng cao.

Trung tướng Nguyễn Đức Hưng đề nghị, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tiếp tục quán triệt Công điện số 45 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 5771 của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/9; đồng thời bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện. Công tác thông tin, tuyên truyền về chiến dịch cần được đẩy mạnh hơn nữa trên hệ thống thông tin địa phương và Trung ương.

Đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung tướng Nguyễn Đức Hưng yêu cầu, tiếp tục rà soát toàn bộ nghĩa trang liệt sỹ và số lượng mộ cần lấy mẫu, kịp thời tham mưu Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đẩy nhanh tiến độ.

Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 3 phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Việc bàn giao số liệu, mẫu hài cốt liệt sỹ giữa các đơn vị và Sở Nội vụ phải được thực hiện chặt chẽ để tiếp nhận kết quả giám định ADN từ Viện Pháp y Quân đội, thông báo kịp thời cho thân nhân liệt sỹ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại xã Duyên Hà, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và phương án, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/9; đồng thời phối hợp với thành phố Hải Phòng tìm kiếm, quy tập các phần mộ liệt sỹ liên quan đến tỉnh.

Liên quan đến thông tin hài cốt liệt sỹ do người dân, địa phương cung cấp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần rà soát lại các tài liệu từ lịch sử Đảng bộ, chính quyền địa phương, lần tìm các đơn vị tham gia các trận đánh, hồ sơ chiến đấu, hồ sơ địa bàn, thu thập thông tin từ Hội Cựu chiến binh, Người cao tuổi, thông tin trong nhân dân để thông tin cho nhân chứng cung cấp, trên cơ sở đó trả lời công dân, phúc đáp đơn vị theo đúng quy định...

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, đến ngày 19/8, toàn tỉnh đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sỹ tại 90/153 nghĩa trang; khai quật lấy mẫu 3.020/4.353 mộ cần lấy mẫu, đạt 69,4%. Trong đó, 2.575 mộ đủ điều kiện lấy mẫu. Tỉnh đã bàn giao 2.342 mẫu về Viện Pháp y Quân đội, lưu tạm thời 233 mẫu; còn 1.333 mộ chưa khai quật lấy mẫu.

Trước đó, thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã ban hành chỉ thị về lãnh đạo thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm.”

Ủy ban Nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo 515, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, kịp thời. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã ban hành 12 văn bản, tổ chức 5 hội nghị tập huấn, quán triệt, triển khai chiến dịch; tổ chức lấy mẫu trước tại Nghĩa trang Liệt sỹ Hưng Nhân, xã Long Hưng để rút kinh nghiệm, sau đó triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Tỉnh thành lập Tổ công tác liên ngành, 15 tổ lấy mẫu hài cốt liệt sỹ, 2 tổ vận chuyển, bàn giao mẫu và 2 tổ tuyên truyền, bảo đảm an ninh, an toàn, hậu cần. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh phối hợp với ngành Y tế chuẩn bị 2 phòng lưu trữ tạm thời mẫu hài cốt liệt sỹ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên và Bệnh viện Phổi Thái Bình, bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm, điều chỉnh, kiện toàn các tổ, đội lấy mẫu và tiến độ thực hiện tại các xã, phường. Tỉnh xác định hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin trước ngày 15/9/2026.

Cùng ngày, Đoàn công tác của Quân khu 3 và tỉnh Hưng Yên dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ cụm xã Tiên La, Nghĩa trang liệt sỹ phường Trần Lãm; thăm hỏi, tặng quà gia đình nạn nhân chất độc da cam Bùi Văn Kỳ (thôn Quỳnh Xá, xã Quỳnh An), gia đình anh Nguyễn Văn Quỳnh (thôn Đông An, xã Nam Tiên Hưng).

Quy tập 4 hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật quan trọng

Thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, tại khu phố Tri Bưu, phường Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị), lực lượng đơn vị tìm kiếm, quy tập được 4 hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật quan trọng.

Trước đó, trong hai ngày 19 và 20/8, Đội 584, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) tổ chức khảo sát, tìm kiếm tại khu phố Tri Bưu, phường Quảng Trị.

Cán bộ chiến sỹ Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm kiếm, quy tập được 4 hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật quan trọng tại khu phố Tri Bưu, phường Quảng Trị. (Ảnh: TTXVN phát)

Qua khảo sát thực địa, lực lượng tìm kiếm phát hiện 2 vị trí mộ tập thể, cách nhau khoảng 20m. Với sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, Đội 584 tìm kiếm, quy tập được 4 hài cốt liệt sỹ tại khu vực trên.

Các hài cốt được phát hiện ở độ sâu khoảng 1,2m. Quá trình quy tập, lực lượng chức năng phát hiện nhiều phần xương, gồm xương vụn, xương ống chân và nhiều răng.

Cùng với các hài cốt liệt sỹ, lực lượng làm nhiệm vụ còn quy tập nhiều di vật liên quan gồm: 2 dao găm, 2 đôi dép cao su, lựu đạn, thắt lưng, bình tông, cúc áo, 2 bàn chải đánh răng, đạn AK, túi đựng bình tông, tăng vụn, lọ thuốc và một số hiện vật khác.

Sau khi quy tập, 4 hài cốt liệt sỹ được đưa về quàn tại đơn vị Đội 584, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị). Cán bộ, nhân viên đơn vị tổ chức bảo vệ, chăm sóc và hương khói chu đáo theo đúng quy định.

Đội 584 đang phối hợp cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại khu vực khu phố Tri Bưu, phường Quảng Trị./.

Khánh thành Khu lưu niệm Anh hùng liệt sỹ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc tại Hưng Yên Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sỹ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

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