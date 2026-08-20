Top 10 địa phương dẫn đầu cả nước về điểm số FTA Index 2025

Lễ công bố Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực thi các Hiệp định thương mại tự do tại các địa phương năm 2025 (FTA Index 2025) được Bộ Công Thương tổ chức ngày 18/8/2026 tại Hà Nội.

Kết quả FTA Index 2025 cho thấy chất lượng thực thi các FTA tại địa phương tiếp tục được cải thiện, tạo động lực thúc đẩy địa phương quan tâm hơn đến hội nhập kinh tế quốc tế.

Theo công bố, kết quả điểm trung bình của 34 tỉnh, thành phố đạt 21,66 điểm. Top 10 địa phương dẫn đầu cả nước về điểm số FTA Index năm 2025 gồm: Hải Phòng (35,62 điểm), Tuyên Quang (33,61 điểm), Thanh Hóa (30,93 điểm), Vĩnh Long (29,33 điểm), Cà Mau (29,10 điểm), Lai Châu (28,17 điểm), Thái Nguyên (26,72 điểm), Nghệ An (26,61 điểm), Hà Nội (25,39 điểm) và Đắk Lắk (24,57 điểm)./.