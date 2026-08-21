An Giang: Cảnh báo nguy cơ tai nạn giao thông trên tuyến đường Lộ Tẻ-Rạch Sỏi

Thời gian gần đây, tình trạng người dân đi bộ, điều khiển xe môtô, xe gắn máy lưu thông vào tuyến đường Lộ Tẻ-Rạch Sỏi, đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Tuyến đường Lộ Tẻ-Rạch Sỏi là “mạch máu” giao thông chiến lược của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, kết nối An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ việc đi lại, vận tải hàng hóa cho các tỉnh miền Tây, kích cầu du lịch biển đảo, thu hút đầu tư công nghiệp.

Toàn tuyến dài hơn 50km, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80-100 km/h, chỉ dành riêng cho xe ôtô lưu thông, cấm hoàn toàn xe môtô, xe gắn máy, xe thô sơ và người đi bộ.

Trên tuyến, đoạn đi qua địa bàn 3 xã Tân Hiệp, Thạnh Đông và Thạnh Lộc dài khoảng 26km. Hiện nay, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường này tăng cao.

Đặc thù địa hình hai bên tuyến đường chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp, nhiều vị trí tiếp giáp trực tiếp với đường dân sinh, kênh, mương nội đồng. Do hạ tầng giao thông kết nối chưa hoàn thiện, cùng với thói quen sinh hoạt của người dân địa phương, thường xuất hiện tình trạng người dân đi bộ, điều khiển xe môtô, xe gắn máy xâm nhập vào đường.

Đáng lo ngại hơn, một số hộ dân còn chăn thả trâu, bò ngay sát và trong hành lang an toàn giao thông, gây nguy cơ va chạm trực tiếp với các phương tiện ôtô đang lưu thông trên đường ở tốc độ cao.

Thượng tá Quảng Quốc Huy, Phó trưởng Phòng tham mưu, Công an tỉnh An Giang cho biết Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an cấp xã, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, có hàng trăm lượt người dân tham dự và yêu cầu ký cam kết không chăn thả gia súc trong hành lang an toàn giao thông, không điều khiển xe môtô, xe máy đi vào đường.

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh An Giang đã tổ chức tuần tra kiểm soát, kiểm tra lập biên bản nhiều trường hợp, tạm giữ 6 phương tiện, 3 giấy phép lái xe; nhắc nhở việc chăn thả gia súc trong phạm vi hành lang an toàn giao thông và các hành vi có nguy cơ trực tiếp gây tai nạn giao thông.

Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển xe môtô, xe máy đi vào tuyến đường Lộ Tẻ-Rạch Sỏi; chấp hành nghiêm hệ thống biển báo, biển cấm và hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Khi phát hiện xe môtô, xe máy đi vào đường, người tham gia giao thông chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng để kịp thời xử lý.

Ngành chức năng và địa phương tăng cường tuyên truyền để mỗi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần bảo đảm an toàn cho cộng đồng, xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng xâm nhập trái phép vào tuyến đường Lộ Tẻ- Rạch Sỏi, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông, Công an tỉnh An Giang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức cho các hộ dân sinh sống dọc tuyến đường ký cam kết không điều khiển xe môtô, xe máy vào đường; không tự ý cắt phá hàng rào, tạo mở lối đi trái phép và không nuôi thả gia súc trong hành lang an toàn giao thông.

Đồng thời, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tần suất tuần tra, kiểm soát lưu động trên tuyến đường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Về mặt hạ tầng, Công an tỉnh An Giang đề xuất cơ quan chức năng sớm đầu tư xây dựng, mở các tuyến đường dân sinh dọc hai bên tuyến đường nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của nhân dân, qua đó, loại bỏ việc người dân đi xe môtô, xe máy và đi bộ vào tuyến đường.

Công an tỉnh kiến nghị Văn phòng Quản lý đường bộ số 4 nhanh chóng kiểm tra, rà soát và khắc phục, sửa chữa toàn bộ hệ thống hàng rào bảo vệ bị xuống cấp, hư hỏng hoặc bị cắt phá trên đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh An Giang, bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn cho tuyến đường Lộ Tẻ-Rạch Sỏi./.

Cần Thơ: Dự án nâng cấp tuyến Lộ Tẻ-Rạch Sỏi về đích đúng hẹn Tuyến Lộ Tẻ-Rạch Sỏi giúp rút ngắn thời gian đi từ thành phố Cần Thơ đến Rạch Giá (tỉnh An Giang), có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và kết nối giao thông ở ĐBSCL.

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