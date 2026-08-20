Phó Thủ tướng: Rà soát, bảo đảm an toàn tuyệt đối hoạt động khai thác tàu bay

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 8452/VPCP-CN ngày 20/8/2026 gửi các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Công an, Quốc phòng truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đối với việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông hàng không dân dụng.

Công văn nêu ngày 17/8, Bộ Xây dựng có văn bản số 80/BXD-VT&ATGT báo cáo sự cố chuyến bay VN34 của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam xảy ra ngày 15/8 tại Cảng Hàng không Quốc tế Munich.

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc có liên quan phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay Cộng hòa Liên bang Đức trong quá trình điều tra và đánh giá các vấn đề liên quan đến sự cố; thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước, quy định quốc tế có liên quan về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay; chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình, diễn biến và kết quả điều tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp xử lý.

Đồng thời, Bộ Xây dựng chỉ đạo rà soát toàn diện quy trình khai thác, công tác bảo dưỡng, kiểm tra kỹ thuật tàu bay, huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ của tổ bay; thực hiện ngay các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn tuyệt đối hoạt động khai thác, trường hợp phát hiện vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn khai thác, phải có biện pháp xử lý ngay, không để xảy ra sự cố tương tự.

Bên cạnh đó, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và hỗ trợ đầy đủ đối với hành khách bị ảnh hưởng; chủ động cung cấp các thông tin khách quan, đầy đủ, kịp thời cho các phương tiện thông tin đại chúng, tránh gây hoang mang dư luận.

Bộ Công an theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan trong việc trao đổi, xác minh thông tin cần thiết phục vụ công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không và xử lý sự cố theo quy định.

Theo báo cáo từ Vietnam Airlines và các thông tin ban đầu được thu thập, chuyến bay VN34 với hành trình dự kiến Cảng Hàng không quốc tế Munich-Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) cất cánh lúc 13h57 giờ địa phương (tức 18h57 giờ Việt Nam). Sau khi cất cánh, xuất hiện cảnh báo liên quan đến tàu bay bị va quệt đuôi xuống đường cất hạ cánh và cảnh báo áp suất lốp. Tổ lái đã thông báo cho kiểm soát viên không lưu và quyết định quay lại Cảng Hàng không quốc tế Munich để kiểm tra kỹ thuật. Đồng thời, tổ lái phối hợp với kiểm soát viên không lưu và nhân viên mặt đất quyết định đưa toàn bộ hành khách xuống tàu bay bằng xe thang và di chuyển vào nhà ga an toàn. Tàu bay sau đó được các đơn vị mặt đất tiếp nhận và đưa vào bãi đỗ để kiểm tra, phục vụ công tác đánh giá, điều tra sau sự cố. Tất cả 271 hành khách và 16 thành viên tổ bay đều an toàn sau sự cố, không ai bị thương. Theo Phụ ước 13 (Annex 13) của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) quy định các tiêu chuẩn và khuyến cáo thực hành quốc tế về điều tra tai nạn sự cố tàu bay, nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay của Đức là cơ quan chịu trách nhiệm điều tra nguyên nhân sự cố. Căn cứ Nghị định 221/2026/NĐ-CP của Chính phủ về Nhà chức trách hàng không Việt Nam và quản lý an toàn hàng không, Hội đồng điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay của Việt Nam có trách nhiệm phối hợp, tham gia công tác điều tra sự cố.