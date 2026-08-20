Hoàn thành giải phóng mặt bằng 7,4km đường ven sông Sài Gòn trong năm nay

Trong kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để xây dựng 3 đoạn tuyến đường ven sông Sài Gòn, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng cho dự án có tổng mức đầu tư gần 9.400 tỷ đồng trong năm 2026.

Dự án đường ven sông Sài Gòn trên địa bàn các phường Lái Thiêu, Bình Hòa, Thuận An (khu vực Bình Dương trước đây) có tổng chiều dài khoảng 7,4km, quy mô 6 làn xe; nền đường rộng 32m, mặt đường rộng 21m; vỉa hè phía tiếp giáp nhà dân rộng 5m và phía tiếp giáp sông Sài Gòn rộng 4m.

Dự án được chia thành 3 đoạn tuyến, tổng mức đầu tư gần 9.400 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 7.600 tỷ đồng. Cụ thể, đoạn từ đường Gia Long đến đường Vĩnh Phú 40 có tổng vốn hơn 2.644 tỷ đồng. Dự án có khoảng 227 trường hợp bị ảnh hưởng, dự kiến bố trí tái định cư cho khoảng 60 hộ.

Đoạn từ Quốc lộ 13 (gần rạch Vĩnh Bình) đến đường Vĩnh Bình 40 có tổng vốn gần 4.943 tỷ đồng; có 118 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó dự kiến tái định cư 62 hộ. Đoạn từ rạch Bình Nhâm đến giáp cảng An Sơn có tổng vốn đầu tư hơn 1.806 tỷ đồng, ảnh hưởng đến 32 trường hợp và bố trí tái định cư cho 5 hộ.

Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các phường Lái Thiêu, Bình Hòa, Thuận An trong tổ chức triển khai thực hiện.

Thành phố yêu cầu gắn tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; ưu tiên giải quyết các hồ sơ đủ điều kiện nhằm tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công; xác định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu để chậm tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ủy ban Nhân dân thành phố xác định sẽ hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng 3 đoạn tuyến trước ngày 31/12/2026.

Tuyến đường ven sông Sài Gòn khi hoàn thành sẽ góp phần chỉnh trang đô thị, mở rộng không gian phát triển ven sông, nâng cao chất lượng sống cho người dân và giảm áp lực giao thông trên Quốc lộ 13. Công trình cũng hình thành trục cảnh quan đô thị hiện đại dọc sông Sài Gòn./.

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