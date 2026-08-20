Di chuyển tượng đài 'Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh' tại khuôn viên đền Bà Kiệu

Tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” tại khuôn viên Di tích Quốc gia đền Bà Kiệu dự kiến được di chuyển về Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và hoàn thành lắp dựng trước ngày 30/9/2026.

Theo thông tin từ Ban Quản lý Di tích danh thắng Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946-19/10/2026) và 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2026), trên cơ sở nghiên cứu, tham vấn ý kiến các cơ quan, đơn vị, chuyên gia và nhà khoa học, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm phối hợp triển khai phương án di chuyển tượng đài.

“Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” là câu nói được trích từ thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các chiến sỹ Trung đoàn Thủ đô ngày 27/1/1947.

Hình tượng người chiến sỹ gắn với câu nói lịch sử này tôn vinh tinh thần chiến đấu anh dũng của quân và dân Hà Nội trong 60 ngày đêm bảo vệ Thủ đô, mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp.

Hiện nay, tại khu vực trung tâm Hà Nội còn có phù điêu “Hà Nội mùa Đông năm 1946” ở chợ Đồng Xuân và một tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” khác tại vườn hoa Vạn Xuân. Vì vậy, công trình được di chuyển lần này cần được xác định rõ là tượng đài nằm trong khuôn viên đền Bà Kiệu.

Theo cơ quan chức năng, phương án đưa tượng đài về Trung đoàn 692 phù hợp với ý nghĩa lịch sử của công trình, gắn với quá trình ra đời, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô.

Tại địa điểm mới, tượng đài tiếp tục được gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử và phục vụ giáo dục truyền thống cách mạng.

Theo kế hoạch, tượng đài sẽ được di chuyển và lắp dựng trước ngày 30/9/2026./.

Thăm bảo tàng đặc biệt trong lòng tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng tại Đà Nẵng Không gian trưng bày trong lòng Tượng đài đang lưu giữ gần 2.000 hiện vật, được xem như bảo tàng tổng hợp của cả nước về các Mẹ Việt Nam anh hùng.