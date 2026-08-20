Festival Thăng Long-Hà Nội 2026: Đa dạng các hoạt động trải nghiệm văn hóa

Festival được kỳ vọng mang đến những trải nghiệm văn hóa có chất lượng; góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - một Thủ đô giàu truyền thống, giàu bản sắc nhưng năng động, sáng tạo và hội nhập.

Tiếp nối thành công của Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ I năm 2025, Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11/9 đến ngày 20/9 tại nhiều không gian văn hóa, di sản tiêu biểu của Thủ đô như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, xã Bát Tràng và khu vực Tượng đài Cảm tử và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Với chủ đề “Dòng chảy di sản – Heritage Flow,” festival do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức, nhằm tiếp tục tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Thủ đô; thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật trên nền tảng truyền thống, tăng cường giao lưu văn hóa trong nước và quốc tế, góp phần phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình, Thành phố Sáng tạo của UNESCO.

Thông qua các chương trình nghệ thuật, triển lãm, trải nghiệm làng nghề và trình diễn văn hóa phi vật thể, festival tạo điều kiện để nghệ sỹ, nghệ nhân, nhà thiết kế, đơn vị nghệ thuật, doanh nghiệp văn hóa và cộng đồng sáng tạo gặp gỡ, trao đổi; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc gìn giữ, thực hành và trao truyền các giá trị văn hóa.

Các nghệ sỹ, nghệ nhân, nhà sáng tạo tham gia festival năm nay. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Với việc kết nối di sản với nghệ thuật, sáng tạo, giáo dục, du lịch và các hoạt động văn hóa cộng đồng, Festival cũng góp phần phát huy giá trị di sản như một nguồn lực phục vụ phát triển bền vững, từng bước thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa và hình thành những sản phẩm văn hóa đặc trưng của Thủ đô

Phát biểu tại họp báo ngày 20/8, bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho hay festival lần thứ nhất diễn ra với hơn 30 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch tại nhiều không gian tiêu biểu của Hà Nội, với sự tham gia của đông đảo nghệ sỹ, nghệ nhân trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, festival lần thứ nhất đã thu hút đến 200.000 lượt khách tham gia và gần 1 triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội. Đây là những kết quả quan trọng, cho thấy sức hấp dẫn của một festival được xây dựng trên nền tảng di sản, đồng thời khẳng định nhu cầu của người dân và du khách đối với những sản phẩm văn hóa, nghệ thuật có chất lượng, có tính trải nghiệm và gắn với không gian văn hóa của Thủ đô.

Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo bà Lê Thị Ánh Mai, festival năm nay được mở rộng và đa dạng hơn, gắn với nhiều địa điểm văn hóa, di sản và không gian công cộng của Thủ đô, tạo nên một hành trình trải nghiệm văn hóa trong lòng Hà Nội.

Đặc biệt, tính quốc tế và giao lưu văn hóa được tăng cường. Festival có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ cùng các đoàn nghệ thuật trong nước, giúp tăng cường giao lưu, trao đổi, giới thiệu sự đa dạng của văn hóa Việt Nam và mở rộng hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương và đối tác quốc tế.

“Nếu festival lần thứ nhất đặt những viên gạch đầu tiên cho việc hình thành một sự kiện văn hóa thường niên của Thủ đô, thì festival lần thứ II được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố thương hiệu, nâng cao chất lượng và mở rộng sức lan tỏa của Festival Thăng Long-Hà Nội,” bà Lê Thị Ánh Mai nói./.

Festival Thăng Long-Hà Nội 2025 thu hút hơn 200.000 lượt khách tham dự Với chủ đề xuyên suốt “Di sản-Kết nối-Thời đại,” festival kéo dài từ ngày 1/11 đến 16/11 đã thu hút gần 200.000 lượt khách trực tiếp và gần một triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội.