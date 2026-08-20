"Nắng Ba Đình": Bản hòa ca khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026), Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) và 80 năm Quốc hội Việt Nam, tối 20/8, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Báo Đại biểu nhân dân tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận "Nắng Ba Đình."

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga tham dự Chương trình.

Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Hồng Diên, Nguyễn Doãn Anh, Nguyễn Thị Hồng; lãnh đạo Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chương trình nghệ thuật chính luận "Nắng Ba Đình" không chỉ là dịp nhìn lại những mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc, mà còn khẳng định hành trình của Nhà nước Việt Nam từ ngày độc lập đến dựng xây nền dân chủ pháp quyền xã hội chủ nghĩa; tôn vinh tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng của dân tộc, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về trách nhiệm gìn giữ và phát huy thành quả cách mạng; đồng thời, góp phần tạo không khí phấn khởi, thi đua yêu nước, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật chính luận, Chương trình tái hiện hành trình từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước lãnh đạo cách mạng, đến mùa Thu lịch sử năm 1945 khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội khóa I đến hành trình 80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc trong đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, đổi mới và phát triển.

Từ Ba Đình lịch sử - nơi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, Chương trình khắc họa sự tiếp nối của tư tưởng "dân là gốc," làm nổi bật vai trò của Quốc hội trong việc thể chế hóa ý chí, nguyện vọng của nhân dân, kiến tạo thể chế và đồng hành cùng đất nước trong mỗi chặng đường phát triển.

"Nắng Ba Đình" không chỉ là lời tri ân đối với các thế hệ cha anh đã làm nên nền độc lập, mà còn là bản hòa ca khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến.

Một tiết mục tại chương trình. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Từ ánh nắng của mùa Thu năm 1945, chương trình gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối của niềm tin, bản lĩnh và khát vọng Việt Nam, tiếp thêm động lực để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chung sức xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới.

Chương trình gồm 3 chương; Chương I - Bác đã về đây, Tổ quốc ơi; Chương II - Lời Bác vang vọng núi sông; Chương III - Nắng Ba Đình thắp sáng triệu trái tim; với các ca khúc đi cùng năm tháng như "Đất nước lời ru," "Lá cờ Đảng," "Chiến sỹ Việt Nam," "Ca ngợi Hồ Chủ tịch," "Bác Hồ một tình yêu bao la," "Bài ca đất phương Nam," "Những nẻo đường phù sa," "Tự nguyện," "Lời Bác dặn trước lúc đi xa," "Bão nổi lên rồi," "Giải phóng miền Nam," "Vào lăng viếng Bác," "Bài ca xây dựng," "Việt Nam tinh hoa"... và các hoạt cảnh "Từ Tân Trào đến Nắng Ba Đình," "Lời Tuyên ngôn Độc lập".../.

Chủ tịch Quốc hội tham dự Chương trình nghệ thuật chính luận "Nắng Ba Đình" Tối 20/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga dự Chương trình nghệ thuật chính luận "Nắng Ba Đình" tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.

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