Thông cáo báo chí số 13, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Thứ Năm, ngày 20/8/2026, ngày làm việc thứ mười ba, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Buổi sáng, nội dung 1: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe trình bày các Tờ trình, Báo cáo về 03 nội dung sau: Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về 02 nội dung: Dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Định hướng, chính sách dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến trình bày Tờ trình về dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày Báo cáo thẩm tra về 03 nội dung: Dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Định hướng, chính sách dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Nội dung 2: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 (tích hợp 04 Chương trình mục tiêu quốc gia thành 01 Chương trình mục tiêu quốc gia). Tại phiên thảo luận có 24 lượt ý kiến đại biểu phát biểu.

Qua thảo luận, đa số đại biểu đánh giá cao cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra đã nỗ lực cao, chủ động, trách nhiệm, trong thời gian ngắn đã chuẩn bị bộ Hồ sơ đầy đủ, có chất lượng, bám sát chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền để trình Quốc hội xem xét.

Đa số ý kiến thống nhất về sự cần thiết tích hợp thực chất 04 Chương trình mục tiêu quốc gia hiện hành thành 01 Chương trình tổng thể nhằm sử dụng nguồn lực hiệu quả, đầu tư đồng bộ, tăng quyền chủ động và trách nhiệm của địa phương, chuyển từ quản lý theo quy trình sang quản lý theo kết quả đầu ra; khắc phục tình trạng nhiều đầu mối, khó lồng ghép nguồn lực, chậm phân bổ và giải ngân.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung: nguyên tắc tích hợp; tính khả thi; tên gọi; cơ chế tổ chức; tình hình triển khai; các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phát triển văn hóa, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển; cơ chế, chính sách đặc thù; nguồn lực thực hiện; cơ cấu nguồn vốn; nguyên tắc phân bổ ngân sách nhà nước; tiêu chí phân bổ, cơ chế hỗ trợ ngân sách trung ương và tỷ lệ đối ứng thực hiện Chương trình; tiêu chí đánh giá kết quả đầu ra; nhóm giải pháp thực hiện; nguyên tắc bảo toàn trong quá trình hợp nhất và xử lý các vấn đề chuyển tiếp; phân cấp cho cấp tỉnh, cấp xã;…

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở Tổ về: Dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Định hướng, chính sách dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Thứ Sáu, ngày 21/8/2026: Buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024. Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023./.

Thông cáo báo chí số 12, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI Thứ Tư, ngày 19/8/2026, ngày làm việc thứ mười hai, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.