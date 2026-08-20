Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Philippines

Ngày 20/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines do Cố vấn Eduardo S.L. Oban Jr dẫn đầu, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của đoàn, diễn ra trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2026) và vừa nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược tăng cường, thể hiện sự coi trọng, tin cậy chính trị và nền tảng chiến lược vững chắc giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Philippines thực hiện tốt trọng trách Chủ tịch ASEAN 2026, thúc đẩy việc triển khai hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045; khẳng định Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng phối hợp với Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2026 cùng các nước thành viên củng cố hòa bình, an ninh, mở rộng các hành lang thịnh vượng, tăng cường kết nối, thúc đẩy phát triển bao trùm, bền vững, lấy người dân ASEAN làm trung tâm; chúc mừng những kết quả phát triển kinh tế-xã hội Philippines đạt được thời gian qua, đặc biệt trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao, tin tưởng rằng Philippines sẽ tiếp tục phát triển bền vững, mạnh mẽ thời gian tới.

Về quan hệ giữa hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Philippines - nước láng giềng hữu nghị, đối tác quan trọng của Việt Nam ở khu vực, cùng là thành viên ASEAN, đều cam kết mạnh mẽ đối với hòa bình, ổn định, thượng tôn luật pháp quốc tế.

Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines Eduardo S.L. Oban Jr vui mừng gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nhấn mạnh chuyến thăm lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai cụ thể khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường giữa hai nước; khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Philippines tại khu vực Đông Nam Á và mong muốn tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả với Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, Việt Nam và Philippines cần tiếp tục củng cố hơn nữa tin cậy chính trị, đẩy mạnh hợp tác, tăng cường đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực tự cường, thích ứng, tự chủ chiến lược; đẩy mạnh tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, trên tất cả các kênh, phát huy các cơ chế hợp tác, thúc đẩy ký kết Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường.

Hai bên tăng cường trao đổi, tham vấn trong các vấn đề chiến lược khu vực, thế giới; thúc đẩy triển khai một số cơ chế hợp tác biển hiện có; thúc đẩy và mở rộng hợp tác an ninh, nhất là trong các lĩnh vực tiềm năng như cứu hộ cứu nạn, ứng dụng khoa học công nghệ trong giải quyết các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống như tội phạm xuyên quốc gia, biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, năng lượng và lương thực; tiếp tục tăng cường hợp tác, ủng hộ lập trường, quan điểm và các sáng kiến của nhau trong khuôn khổ hợp tác ASEAN và khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp quan điểm, lập trường, giải quyết các vấn đề hai bên có lợi ích chung trên Biển Đông, góp phần vào hòa bình, ổn định ở khu vực.

Việt Nam sẵn sàng tham gia, đóng góp tích cực, ủng hộ Philippines triển khai hiệu quả các sáng kiến về hợp tác biển trong khuôn khổ ASEAN, phấn đấu đạt được một Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực sự hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines Eduardo San Lorenzo Oban Jr. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines Eduardo S.L. Oban Jr cảm ơn Việt Nam ủng hộ Philippines trong cương vị Chủ tịch ASEAN; mong muốn thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề chiến lược và trên biển, trong đó có các cơ chế hợp tác trong ASEAN.

Bày tỏ nhất trí với các định hướng thúc đẩy quan hệ mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nêu, Cố vấn Eduardo S.L. Oban Jr cho rằng Philippines và Việt Nam chia sẻ nhiều lợi ích chung trong thúc đẩy trao đổi, đối thoại và duy trì, củng cố môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực, giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.

Cố vấn Eduardo S.L. Oban Jr khẳng định trên cương vị của mình sẽ thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường giữa hai nước theo hướng thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực an ninh trên cơ sở các cam kết, thống nhất giữa lãnh đạo hai nước./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Cố vấn Hội đồng An ninh quốc gia Philippines Sáng 20/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines do Cố vấn Eduardo San Lorenzo Oban Jr. dẫn đầu, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.