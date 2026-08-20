Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN-Đông Á sẵn sàng đóng góp ý tưởng tại APEC 2027

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn đã tiếp ông Watanabe Tetsuya, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN-Đông Á (ERIA) nhân dịp ông Watanabe thăm Việt Nam từ ngày 19-21/8/2026.

Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Ngô Lê Văn đánh giá quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả với sự tin cậy chính trị cao và Nhật Bản là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Bên cạnh các lĩnh vực hợp tác truyền thống, hai nước đang mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như khoa học-công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, an ninh năng lượng và an ninh kinh tế.

Đánh giá cao những đóng góp của ERIA đối với tiến trình hội nhập kinh tế ASEAN và Đông Á, Thứ trưởng Ngô Lê Văn cảm ơn sự hợp tác tích cực và hiệu quả của ERIA với Việt Nam thông qua các khuyến nghị chính sách, phối hợp trong công tác tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN; khẳng định việc các nghiên cứu, khuyến nghị chính sách của ERIA về mô hình tăng trưởng, chính sách công nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững là nguồn tham khảo có giá trị đối với Việt Nam cũng như các nước trong khu vực.

Chia sẻ về mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, Thứ trưởng Ngô Lê Văn cho biết ưu tiên phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là động lực chủ đạo để hiện thực hóa mô hình tăng trưởng mới, mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và tăng trưởng hai con số của Việt Nam.

Thứ trưởng Ngô Lê Văn bày tỏ mong muốn ERIA tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và tư vấn chính sách, giúp nhận diện các thách thức để có biện pháp ứng phó phù hợp với hoàn cảnh và thực tế của Việt Nam; mong muốn các nghiên cứu của ERIA sẽ trở thành các kế hoạch hành động được triển khai thực tế, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam.

Chủ tịch Watanabe bày tỏ vui mừng khi được đến gặp Thứ trưởng Ngô Lê Văn dịp thăm Việt Nam lần này, cảm ơn sự ủng hộ và hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho ERIA kể từ khi thành lập vào năm 2008.

Đánh giá cao thành công và ý nghĩa của ba kỳ Diễn đàn Tương lai ASEAN do Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đăng cai tổ chức, Chủ tịch Watanabe cảm ơn Bộ Ngoại giao và Học viện Ngoại giao Việt Nam đã tạo cơ hội để ERIA được tham gia và là đối tác tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba vào tháng 6/2026.

Chủ tịch ERIA khẳng định ERIA rất coi trọng hợp tác với Việt Nam và sẵn sàng tiếp tục phát huy thế mạnh về nghiên cứu, tư vấn chính sách nhằm đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển của Việt Nam, thông qua hợp tác khu vực ASEAN cũng như khu vực Mekong trong các lĩnh vực liên kết về năng lượng, cơ sở hạ tầng, kết nối số, chuyển đổi xanh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ngoài ra, Chủ tịch Watanabe cũng bày tỏ sẵn sàng được đóng góp các ý tưởng và khuyến nghị nội dung sẽ trao đổi tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) do Việt Nam đăng cai tổ chức vào năm 2027./.

Vì sao Việt Nam chọn Phú Quốc tổ chức APEC? Hạ tầng và sức hút quốc tế đang tạo nên thời cơ hiếm có cho Phú Quốc.