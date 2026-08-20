Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico thăm và làm việc tại Quảng Ninh

Chiều 20/8, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico (PT) do Tổng Bí thư, Thượng Nghị sỹ Alberto Anaya Gutiérrez làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Quảng Ninh.

Tại buổi tiếp, ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Quảng Ninh trong thời gian qua.

Tỉnh đang từng bước khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực phía Bắc, phát triển theo hướng hiện đại, xanh và bền vững. Quảng Ninh có hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối cao tốc, cảng biển, hàng không và logistics; đồng thời sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế về du lịch, kinh tế biển, công nghiệp và dịch vụ.

Đặc biệt, Quảng Ninh sở hữu hai di sản thế giới được UNESCO công nhận gồm vịnh Hạ Long-quần đảo Cát Bà (di sản thiên nhiên liên tỉnh giữa Quảng Ninh và Hải Phòng) và Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc (di sản văn hóa liên tỉnh gồm Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh).

Quảng Ninh mong muốn thời gian tới sẽ đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp của Mexico; doanh nghiệp, nhà đầu tư của Mexico trong thời gian tới sẽ đầu tư vào Quảng Ninh ở các lĩnh vực du lịch, công nghiệp chế biến, chế tạo, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, y tế.

Tỉnh sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư Mexico khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư và triển khai các dự án tại Quảng Ninh.

Tổng Bí thư, Thượng Nghị sỹ Alberto Anaya Gutiérrez bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh và sự đón tiếp thịnh tình của tỉnh dành cho đoàn.

Ông cho rằng những kết quả phát triển của Quảng Ninh thể hiện tư duy đổi mới, cách làm năng động trong phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời bày tỏ ấn tượng trước vẻ đẹp của vịnh Hạ Long qua thông tin đại chúng, phim ảnh; trước hạ tầng giao thông, môi trường và con người Quảng Ninh thân thiện.

Tổng Bí thư, Thượng Nghị sỹ Alberto Anaya Gutiérrez cho biết sẽ thúc đẩy kết nối, giới thiệu các cơ hội hợp tác, giao lưu giữa các tổ chức, địa phương và doanh nghiệp; cụ thể hóa quan hệ hữu nghị, hợp tác thiết thực, hiệu quả giữa Quảng Ninh với các đối tác Mexico trong thời gian tới.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của Quảng Ninh tăng 11,11%, đứng thứ 4 cả nước; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 61.000 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ 2025. Thu ngân sách nhà nước 6 tháng ước đạt 48.556 tỷ đồng, tăng 61%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 61,3 nghìn tỷ đồng, tăng 16,4%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 10.000 USD/người/năm.

Đặc biệt, Trung ương đã thông qua chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh, đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra không gian và động lực phát triển mới cho địa phương.

Dự kiến ngày 21/8, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico sẽ thăm vịnh Hạ Long./.

Trao đổi lý luận và hợp tác bồi dưỡng cán bộ giữa Việt Nam-Mexico Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico bày tỏ quan tâm tới mô hình đào tạo cán bộ của Việt Nam nhằm bảo đảm duy trì sự tiếp nối của các tư tưởng cách mạng và lý luận về đường lối đổi mới.