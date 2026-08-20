Không ngừng củng cố, phát triển quan hệ song phương Việt Nam-Trung Quốc

Chiều 20/8, tại Trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ vui mừng gặp Đại sứ Hà Vĩ, đánh giá cao những đóng góp tích cực của đồng chí Đại sứ và Đại sứ quán đối với sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc thời gian qua, nhất là đã phối hợp thu xếp rất thành công chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, điện đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng với Thủ tướng Lý Cường và nhiều hoạt động đối ngoại cấp cao quan trọng khác.

Chia sẻ về truyền thống quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước và Nhân dân hai nước, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc trong tổng thể đường lối đối ngoại.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường hiện nay, hai bên cần triển khai hiệu quả nhận thức chung quan trọng giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, không ngừng củng cố, phát triển quan hệ song phương, đặc biệt là những lĩnh vực hợp tác thực chất.

Thông tin với đồng chí Đại sứ về tình hình Việt Nam thời gian gần đây, đặc biệt là việc ban hành, quán triệt, thực hiện các nghị quyết chiến lược, cốt lõi trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai tốt các nội dung hợp tác, thúc đẩy giao lưu cấp cao và các cấp, nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, hỗ trợ lẫn nhau cùng hiện thực hóa các mục tiêu phát triển.

Chúc mừng những thành tựu phát triển của Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình làm hạt nhân, Phó Thủ tướng đánh giá cao những kinh nghiệm của Trung Quốc, mong muốn hai bên tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực, bao gồm tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài, phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, y tế, nhất là y học cổ truyền và các lĩnh vực xã hội khác.

Chân thành cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Hà Vĩ khẳng định quan hệ hai Đảng, hai nước đang ở trong thời kỳ phát triển rất tốt đẹp với tiếp xúc cấp cao diễn ra mật thiết, hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nhất là thương mại, đầu tư, du lịch tăng trưởng vượt bậc, giao lưu nhân dân diễn ra sôi động.

Đại sứ Hà Vĩ nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu phát triển của Việt Nam, đặc biệt là những cải cách mạnh mẽ trên các lĩnh vực dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, cùng thúc đẩy sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước./.

Động lực mới thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt Nam-Trung Quốc Từ đầu năm đến nay, tổng số lượt người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Hà Khẩu (Hekou) trên tuyến biên giới Trung Quốc - Việt Nam đã vượt 4 triệu lượt, tăng 5,24% so với cùng kỳ năm trước.