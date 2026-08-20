Kịp thời thể chế hóa các chủ trương, chính sách mới trong phòng, chống tội phạm

Chiều 20/8, tiếp tục Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi); dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Tại các tổ thảo luận, các đại biểu bày tỏ thống nhất với sự cần thiết sửa đổi 3 dự án bộ luật, luật và cho rằng đây là những đạo luật có tính chất nền tảng, các chính sách hình sự, tố tụng hình sự được sửa đổi sẽ tác động rất lớn đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội nên cần tập trung, nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng để thể chế hóa đầy đủ, chính xác, kịp thời các chủ trương, chính sách mới của Đảng trong công tác phòng, chống tội phạm và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên thực tế.

Định hướng sửa đổi của 3 dự án bộ luật, luật bảo đảm tính toàn diện, vừa kế thừa các quy định hiệu quả, khả thi của các bộ luật, luật hiện hành, vừa bổ sung thêm các quy định mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn; đồng thời đã tiếp cận và tiếp thu kinh nghiệm của nền tư pháp tiến bộ trên thế giới, luật hóa một số chính sách được thực hiện thí điểm vừa qua đã chứng minh tính hiệu quả, tính khả thi.

Nhiều ý kiến nhận định, các nội dung trong 3 dự án bộ luật, luật được sửa đổi có tính nhân văn, phù hợp với pháp luật quốc tế, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số, chú trọng phòng, ngừa. Một số ý kiến tập trung thảo luận về bổ nhiệm điều tra viên, trách nhiệm của điều tra viên, những điều điều tra viên không được làm, việc sử dụng công nghệ cao để phòng, chống tội phạm…

Đối với dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), các đại biểu đánh giá một số nội dung sửa đổi đã thể hiện tính nhân văn sâu sắc, đồng thời phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay, trong đó bổ sung thêm một số tội danh mới mà thực tiễn đặt ra cần được điều chỉnh và có chế tài hình sự để xử lý.

Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đối với dự án Bộ luật Tố tụng hình sự, các đại biểu cho ý kiến về việc đổi mới thủ tục tố tụng theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đổi mới thủ tục tố tụng đảm bảo phân hóa và khoan hồng; hoàn thiện chế định thẩm quyền tố tụng, tăng cường kiểm soát quyền lực, bảo đảm tốt hơn quyền con người; đổi mới phương thức hoạt động tố tụng hình sự theo hướng thực hiện tố tụng điện tử; đổi mới tố tụng hình sự đáp ứng yêu cầu hội nhập; luật hóa các chế định đã được triển khai thí điểm, sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu và tổng kết thực tiễn. Trong đó, các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến về 2 nội dung lớn trong sửa đổi lần này là: Đổi mới và mở rộng thủ tục rút gọn đối với trường hợp tự nguyện nhận tội, chấp nhận hình phạt để được hưởng khoan hồng và hoàn thiện thủ tục xét xử phúc thẩm rút gọn.

Về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), các đại biểu cho rằng, việc sửa đổi Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự nhằm thể chế hóa chủ trương quan điểm của Đảng; kiện toàn hệ thống cơ quan điều tra; hoàn thiện quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền điều tra; tháo gỡ các vướng mắc, bất cập trong thực tiễn.

Các đại biểu thống nhất cao việc sửa đổi toàn diện 3 luật trên, đồng thời đánh giá cao các cơ quan chủ trì soạn thảo trong việc chuẩn bị hồ sơ các dự án Luật để trình Quốc hội xem xét sớm hơn lộ trình dự kiến nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đặc biệt, Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự là những đạo luật có tính chất nền tảng; các chính sách hình sự, tố tụng hình sự được sửa đổi sẽ tác động rất lớn đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội./.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Khẳng định vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tội phạm kinh tế Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị lực lượng Cảnh sát kinh tế phải tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tội phạm kinh tế, buôn lậu.

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