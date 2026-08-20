Bộ Công an thúc đẩy hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật Philippines

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã hội đàm với Cố vấn Hội đồng An ninh quốc gia Philippines Eduardo S.L. Oban Jr.

Chào mừng Cố vấn Eduardo S.L. Oban Jr. và Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh quốc gia Philippines sang thăm, làm việc tại Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược tăng cường và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2026.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá, thời gian qua, quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Philippines tiếp tục phát triển mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, ổn định và tin cậy. Hợp tác an ninh và thực thi pháp luật luôn được lãnh đạo cấp cao hai nước xác định là một trong những trụ cột chiến lược quan trọng. Trong khuôn khổ ASEAN, hai nước duy trì tham vấn, ủng hộ các sáng kiến, biện pháp nhằm triển khai hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045; Việt Nam ủng hộ và đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN 2026 của Philippines.

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi và nhất trí tiếp tục nâng tầm hợp tác trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Philippines.

Hai bên thống nhất thúc đẩy nghiên cứu thiết lập cơ chế Đối thoại An ninh cấp cao thường niên, qua đó định kỳ trao đổi thông tin chiến lược, tham vấn, phối hợp lập trường và truyền tải thông điệp của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy đàm phán để sớm ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực an ninh và đối thoại chiến lược; đồng thời giao các cơ quan chức năng phối hợp xây dựng kế hoạch hành động triển khai sau khi văn kiện được ký kết, bảo đảm nội dung và lộ trình hợp tác cụ thể, thiết thực.

Việt Nam và Philippines cũng thống nhất tăng cường tiếp xúc, chia sẻ thông tin về tình hình thế giới, khu vực tác động đến an ninh quốc gia mỗi nước; phối hợp chặt chẽ bảo đảm an ninh, an toàn cho các đoàn lãnh đạo cấp cao hai nước thăm lẫn nhau.

Hai bên tiếp tục trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm, trong đó có việc thúc đẩy phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội)...

Một nội dung trọng tâm khác được hai bên thống nhất thúc đẩy là hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Philippines trong phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, mua bán người, ma túy; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp truy bắt các đối tượng truy nã lẩn trốn ở mỗi nước, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân cũng như các hoạt động đầu tư, kinh doanh giữa hai nước.

Hai bên đồng thời nhất trí tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là các cơ chế hợp tác ASEAN trong lĩnh vực an ninh và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; cùng phối hợp ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống mới nổi như an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh chuỗi cung ứng và công nghệ.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an hội đàm với ngài Eduardo San Lorenzo Oban Jr., Cố vấn Hội đồng An ninh quốc gia nước Cộng hoà Philippines. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Hướng tới Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các cơ quan thực thi pháp luật Philippines tăng cường phối hợp với Bộ Công an Việt Nam trong bảo đảm an ninh, an toàn cho sự kiện, nhất là trao đổi kịp thời các thông tin liên quan đến nguy cơ an ninh, khủng bố có thể tác động tới hội nghị.

Kết thúc hội đàm, hai bên khẳng định tiếp tục phát huy những kết quả hợp tác đã đạt được, đưa quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam với Hội đồng An ninh quốc gia và các cơ quan thực thi pháp luật Philippines ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, đóng góp vào việc củng cố quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Philippines, vì an ninh quốc gia và lợi ích của nhân dân hai nước./.

Việt Nam-Philippines: Nửa thế kỷ đồng hành, hợp tác toàn diện và bền vững Việc hai nước Việt Nam và Philippines nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Tăng cường vào tháng 6/2026 đã tạo nền tảng thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng toàn diện hơn trong giai đoạn mới.