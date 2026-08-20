Lai Châu quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3

Ngày 20/8, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở; truyền hình trực tiếp trên sóng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu; livestream trên các nền tảng mạng xã hội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị được kết nối tới 42 Đảng ủy trực thuộc với 569 điểm cầu, trên 18.200 đại biểu trong toàn tỉnh tham gia học tập.

Hội nghị quán triệt những nội dung trọng tâm, cốt lõi của các nghị quyết, kết luận, quy định được thông qua tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; các chương trình, kế hoạch hành động của Trung ương và của Tỉnh ủy Lai Châu triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương ba khóa XIV.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân khẳng định hội nghị là bước khởi đầu, có ý nghĩa rất quan trọng để thống nhất nhận thức chung, mục tiêu chung và kế hoạch đã được ban hành.

Trên cơ sở đó, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu yêu cầu ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, theo phương châm rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ thẩm quyền, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ kết quả.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, kế hoạch của Tỉnh ủy thành chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, đảm bảo sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời, đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội. Giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng; triển khai đồng bộ Quy định số 208, Quy định số 207 của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 116 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm nêu gương.

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp theo tinh thần Kết luận số 76 của Ban Chấp hành Trung ương, Kế hoạch số 06 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 115 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, lấy chất lượng phục vụ Nhân dân làm thước đo.

Các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ tại Kết luận số 75 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chương trình hành động số 31 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận; Nghị quyết số 21 và Kế hoạch số 07 thực hiện Nghị quyết; Kế hoạch số 118 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở; tạo chuyển biến rõ rệt trong quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, xử lý dự án tồn đọng và tài sản công. Tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi và đánh giá bằng sản phẩm, dữ liệu, kết quả thực tế; đề cao trách nhiệm của tổ chức, cán bộ và người đứng đầu...

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung vào một số nội dung: giải pháp đổi mới mô hình phát triển gắn với huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển tỉnh Lai Châu trong giai đoạn mới; giải pháp quản lý, khai thác và phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu trong thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW; việc triển khai thực hiện Quy định số 207-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm gắn với nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và phòng ngừa vi phạm của cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh…

Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Nguyễn Tuấn Anh trình bày các chuyên đề và kế hoạch triển khai thực hiện.

Trong 1 ngày, các đại biểu được nghe các chuyên đề: Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam và Chương trình hành động số 33-CTr/TW, ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện; Kết luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới và Chương trình hành động số 31-CTr/TW, ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận số 75- KL/TW; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện.

Các đại biểu được nghe Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan và Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện; Quy định số 207-QĐ/TW, ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về những điều đảng viên không được làm; Kế hoạch số 05-KH/TW, ngày 26/7/2026 của Bộ Chính trị về thực hiện Quy định số 207- QĐ/TW; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện…/.

Cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 3 khóa XIV thành hành động, kết quả thực chất Sáng 13/8, Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 đã được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 62 điểm cầu.