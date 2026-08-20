Ngày 20/8, lãnh đạo xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các lực lượng chức năng của địa phương đang phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại khu vực Gò Tràm, thôn An Sơn.

Trước đó, qua nguồn tin do nhân dân cung cấp, trong quá trình làm vườn tại khu vực đất canh tác ở Gò Tràm, thôn An Sơn, người dân phát hiện một số dấu vết, vật dụng như xương, răng, tóc, ví, dép cao su bộ đội và lược. Khu vực này cũng được xác định từng có các hầm trú ẩn trong những năm 1968-1969.

Từ nguồn tin của nhân dân và các vật chứng phát hiện tại hiện trường, Ban Chỉ huy Quân sự xã Nghĩa Giang nhận định, khu vực Gò Tràm, thôn An Sơn có khả năng còn hài cốt liệt sỹ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước. Ban Chỉ huy Quân sự xã đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch, huy động các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, quy tập.

Trung tá Ngô Như Vũ, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Nghĩa Giang cho biết, trước khi tiến hành đào, tìm kiếm tại khu vực nghi có hầm trú ẩn, các lực lượng đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định, đồng thời chuẩn bị phương án bảo quản hài cốt và di vật nếu phát hiện.

“Chúng tôi sử dụng máy đào, cuốc, xẻng để bóc, xúc từng lớp đất, đào sâu khoảng 2 m trên phạm vi rộng khoảng 50 m tại khu vực xác định có hầm trú ẩn để tìm kiếm hài cốt liệt sỹ. Sau một ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng mới tìm thấy một số vật dụng như dép cao su, hai đầu đạn đại liên, vỏ đạn cối... Hy vọng sẽ sớm tìm thấy hài cốt liệt sỹ tại khu vực này”, Trung tá Ngô Như Vũ thông tin thêm.

Cũng trong sáng 20/8, từ nguồn tin của nhân chứng, 37 cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng Công binh, Đội K53 và Ban Chỉ huy Quân sự phường Trà Câu đã tổ chức đào, tìm kiếm tại 3 khu vực nghi là nơi an táng liệt sỹ Nguyễn Đình Nữ và liệt sỹ Nguyễn Văn Hưng, tại Tổ dân phố An Thạch, phường Trà Câu. Vị trí thứ nhất có diện tích khoảng 4 m², vị trí thứ hai có diện tích khoảng 10 m² và vị trí thứ ba nằm trong khuôn viên rộng khoảng 200 m².

Dép cao su và đạn được tìm thấy khu vực Gò Tràm, thôn An Sơn. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Quân sự phường Trà Câu, đến chiều 20/8, các lực lượng đã tìm thấy 1 hài cốt liệt sỹ. Công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai đến hết ngày 30/8.

Tỉnh Quảng Ngãi đang đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và khai quật, lấy mẫu phục vụ xác định danh tính liệt sỹ chưa biết thông tin trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”. Hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trách nhiệm và sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh đối với các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì nền độc lập của đất nước.

Cùng với công tác tìm kiếm trong nước, tỉnh Quảng Ngãi cũng đang xây dựng phương án tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại hai nước bạn Lào và Campuchia./.

Chiến dịch 500 ngày đêm ở Quảng Ngãi: “Mệnh lệnh từ trái tim” Giữa cái nắng gay gắt của miền Trung tháng Bảy, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ quân đội, công an và bác sỹ pháp y tại Quảng Ngãi vẫn miệt mài thực hiện công tác tìm kiếm, lấy mẫu hài cốt liệt sỹ.